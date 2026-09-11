Якщо любите "Всі жінки – відьми", тоді не пропускайте ці 5 серіалів

"Всі жінки – відьми" свого часу чудово довів: дайте кільком сестрам надприродні здібності, додайте сімейні таємниці, красивих чоловіків і трохи демонів – і люди добровільно дивитимуться це роками.

Якщо вам бракує саме такого вайбу, ось п'ять серіалів від 24 Каналу, які можуть заповнити магічну порожнечу.

"Відкриття відьом"

Рік: 2018–2022

Жанр: фентезі, романтика, драма, надприродне

IMDb: 7,7

У головних ролях: Тереза Палмер, Метью Гуд, Алекс Кінгстон

Діана Бішоп – історикиня і відьма, яка довгий час намагалася не мати нічого спільного зі своїми здібностями. Але одного дня в Оксфордській бібліотеці вона випадково знаходить стародавній зачарований рукопис. І тут, як це зазвичай буває з такими книжками, спокійне життя закінчується.

До справи підключаються відьми, демони та вампіри. А особливо – загадковий вампір Метью Клермонт. Тому що коли у вас є стародавня магічна книга і надприродна війна, чому б не додати ще й заборонене кохання?

Що кажуть критики: тут якраз усе досить приємно. Rotten Tomatoes дає серіалу 87% від критиків і 79% від глядачів. Оглядачі хвалили атмосферу, хімію між головними героями та те, що фентезі тут має доволі приземлений вигляд.



"Відкриття відьом": дивитись трейлер

"Мейфійські відьми"

Рік: 2023–2025

Жанр: фентезі, містика, драма, жахи

IMDb: 6,2

У головних ролях: Александра Даддаріо, Джек Х'юстон, Тонгайі Чіріса

Ровен Філдінг — нейрохірургиня, яка раптом дізнається, що є спадкоємицею стародавнього сімейства відьом. І це ще не найгірше. Разом із сімейним спадком вона отримує дуже неприємного надприродного "друга" – Лашера, духа, який переслідує родину протягом поколінь.

Тобто у когось у спадок залишається квартира бабусі, а у Ровен – відьомська династія, демонічна сутність і багаторічне сімейне прокляття. Не найгірший варіант, якщо не рахувати демона.

Що кажуть критики: тут думки значно більш суперечливі. На Rotten Tomatoes у серіалу 59% від критиків і 53% від глядачів. Критики відзначають атмосферу Нового Орлеана й Александру Даддаріо, але водночас дорікають серіалу за надмірну кількість сюжетних ліній і не завжди переконливий сценарій.



"Мейфійські відьми": дивитись трейлер

"Відьми Іст-Енду"

Рік: 2013–2014

Жанр: фентезі, драма, жахи, містика

IMDb: 7,5

У головних ролях: Джулія Ормонд, Медхен Емік, Дженна Деван, Рейчел Бостон

У центрі історії – сім'я Бошамів. Дві сестри, Фрея та Інгрід, навіть не знають, що вони відьми. А їхня мати та тітка дуже добре знають. Просто чомусь вирішили не повідомляти дівчатам цю маленьку сімейну деталь.

А потім з'являється стародавній ворог, магічні сили виходять з-під контролю, починаються романтичні пригоди, прокляття, таємниці минулих життів і все те, заради чого ми взагалі вмикаємо серіали про відьом.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає серіалу 65% від критиків, але значно приємніші 85% від глядачів. Критики відзначали його легкість, гумор, романтичну складову та цікаву динаміку.



"Відьми Іст-Енду": дивитись трейлер

"Санктуарій: Історія відьми"

Рік: 2024–

Жанр: фентезі, трилер, драма, детектив

IMDb: 6,2

У головних ролях: Елейн Кессіді, Хейзел Дуп, Деніел Адегбойега

Події розгортаються у невеликому британському містечку Санктуарій, де відьми живуть поруч із звичайними людьми. Все більш-менш спокійно – наскільки взагалі може бути спокійно там, де поруч живуть відьми.

Але після загибелі хлопчика містечко охоплюють підозри. Починається розслідування, а старі страхи щодо відьом швидко повертаються. І ось уже питання не в тому, хто має магічні здібності, а в тому, кого натовп вирішить зробити винним.

Що кажуть критики: реакція неоднозначна. Rotten Tomatoes назвав серіал цікавою новинкою і відзначив його людську, кримінальну складову, тоді як Paste Magazine вважав його дещо шаблонним.



"Санктуарій: Історія відьми": дивитись терйлер

"Таламаска: Таємний орден"

Рік: 2025–2026

Жанр: фентезі, містика, трилер, жахи, драма

IMDb: 6,5

У головних ролях: Ніколас Дентон, Селін Бакенс, Мейзі Річардсон-Селлерс, Вільям Фіхтнер

Це таємна організація, яка стежить за надприродними істотами – відьмами, вампірами та перевертнями. Молодий юрист Гай Анатоль отримує пропозицію, від якої нормальна людина просто відмовилася б. Але тоді не було б серіалу.

Його вербують у Таламаску, після чого він вирушає під прикриттям до лондонського осередку організації, щоб з'ясувати, хто з її агентів працює на небезпечні сили.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає першому сезону 61% від критиків і 68% від глядачів. Metacritic – 63/100. Частина критиків хвалить темп, загадки й акторську гру, інші вважають історію дещо заплутаною та нерівною.



"Таламаска: Таємний орден": дивитись трейлер

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