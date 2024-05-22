3 круті серіали, які ще довго триматимуть вас під враженнями

Середа – це маленька п'ятниця, тож чому б не влаштувати собі вечір з захопливим серіалом та смачним попкорном? А особливо, якщо ми підготували для вас список стрічок, які подарують вам чудові емоції.

У новій добірці Кіно 24 ви знайдете різножанрові стрічки, які тримають в напрузі. Серед них: "Секс/Життя", "Озарк" та інші.

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"Ваша честь"

Американський телесеріал, адаптований з ізраїльського серіалу з такою ж назвою, з Браяном Кренстоном у головній ролі, дебютував 6 грудня 2020 року на каналі Showtime. Серіал складається з двох сезонів, кожен з яких налічує десять епізодів.

Сюжет серіалу зосереджується на драматичній і напруженій історії сина впливового та успішного судді. Молодий чоловік збиває людину на дорозі та, охоплений панікою, втікає з місця злочину. Це випадкове зіткнення стає початком низки подій, які призводять до того, що вся родина опиняється втягнутою в небезпечну павутину брехні та обману.

"Ваша честь": дивіться онлайн трейлер серіалу

Виявляється, що загиблий був сином місцевого кримінального боса, що значно ускладнює ситуацію. Тепер суддя, відомий своєю принциповістю та чесністю, змушений захищати свого сина, ризикуючи власною репутацією і кар'єрою. Водночас він намагається знайти спосіб врятувати свою сім'ю від наслідків цієї трагедії.

"Секс/Життя"

Американський драматичний телесеріал, створений для Netflix, заснований на романі Б.Б. Істона "44 розділи про 4 чоловіків". Цей серіал розповідає захопливу історію про жінку, яка стикається зі своїм минулим і теперішнім одночасно.

Головна героїня серіалу має сміливе і насичене сексуальне минуле, про яке вона довгий час намагалася забути. Вона створила сім'ю і живе спокійним життям, але спогади про минулі стосунки продовжують її переслідувати. Попри свої зусилля, вона не може перестати думати про одного з колишніх чоловіків, з яким її пов'язують незабутні моменти.

Несподівано, цей колишній коханий знову з'являється в її житті, створюючи емоційний хаос і змушуючи її переосмислити свої пріоритети. Він врізається в її теперішнє життя, і це зіткнення минулого і сьогодення приводить до безлічі драматичних, комічних і напружених ситуацій.

"Секс/Життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Озарк"

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Американський кримінально-драматичний вебсеріал, створений Біллом Дюбюком і Марком Вільямсом для Netflix, спродюсований Media Rights Capital. Головні ролі виконують Джейсон Бейтман і Лора Лінні, які грають подружню пару.

Сюжет розгортається навколо фінансового консультанта, який разом із родиною переїжджає з Чикаго до містечка Озарк у штаті Міссурі. Там він змушений відмити 500 мільйонів доларів, щоб виплатити борг наркобарону.

"Озарк": дивіться онлайн трейлер серіалу

Дивіться трейлери та читайте описи серіалів. Можливо, саме ці стрічки стануть вашими новими фаворитами та створять незабутній настрій після важкого робочого дня.