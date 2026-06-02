3 топові серіали з готичною естетикою, від яких не зможете відірватися

Погодьтеся, що від серіалів з готичною атмосферою буває складно відірватися, адже картинка заворожує. До того ж вони мають захопливі сюжети, які не залишають байдужими.

У матеріалі 24 Каналу читайте, які моторошні серіали варто подивитися. Вони вже здобули популярність серед глядачів і мають високий рейтинг.

Список серіалів з готичною атмосферою

"Привиди будинку на пагорбі"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 8.5/10

Улітку 1992 родина Крейн переїжджає до похмурого будинку, щоб відремонтувати його і на отримані кошти побудувати власний дім. Проте ремонт затягується, а Г'ю, Олівія та їхні діти, Стівен, Ширлі, Теодора, Люк та Елінор, зіштовхуються з надприродними явищами, через які стається трагедія, і терміново залишають маєток.

Через 26 років брати й сестри та їхній батько возз'єднуються. Вони знову пережили втрату і змушені зіткнутися з привидами минулого.

"Падіння дому Ашерів"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Фармацевтична компанія Ашерів – це імперія багатства, привілеїв та влади. Однак таємниці вилазять назовні, коли спадкоємці династії починають помирати.

"Венздей"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 8.0/10

У центрі сюжету – Венздей Аддамс. Коли дівчину відраховують із середньої школи, вона вступає до академії "Невермор", де вчилися її батьки: Гомес і Мортіша. Головна героїня намагається не відрізнятися від своїх однолітків. Коли дивний монстр скоює кілька вбивств, Венздей береться за розслідування.

