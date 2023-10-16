5 крутих серіалів з високим рейтингом

У прохолодні осінні вечори хочеться провести час вдома за переглядом улюблених серіалів. Це нагода не лише переглянути щось нове, а й передивитися стрічки, які вже давно заполонили серця кіноманів.

24 Канал підготував нову добірку серіалів різних жанрів з високим рейтингом. У ній кожен щось знайде собі до смаку.

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"Чорнобиль"

Рік: 2019

Жанр: історична драма

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 9,4

У серіалі розповідається про події 1986 року, пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Творці серіалу екранізували розповіді учасників подій, яким вдалося вижити після вибуху на ЧАЕС, а також людей, які займали керівні посади.

"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клан Сопрано"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рік: 1999 – 2007

Жанр: драма, кримінальний

Країна: США

Рейтинг IMDb: 9,2

Головні герої – вигадане сімейство італо-американської мафії в північному Нью-Джерсі. Головою цього сімейства є Тоні Сопрано, в якого дві родини. Одна – звичайна: дружина, двоє дітей, стара мати. Інша сім'я – серйозні італійські бандити, якими грамотно керує Тоні. Але життя на два фронти далеко не просте, і у містера Сопрано починаються проблеми зі здоров'ям.

"Клан Сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Друзі"

Рік: 1994 – 2004

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,9

Це культовий серіал, який досі користується популярністю кіноманів. Головними героями є шестеро молодих людей, які живуть у Нью-Йорку та зустрічаються в улюбленому кафе – Central Perk. Саме навколо цієї компанії трапляються різні життєві історії.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гострі картузи"

Рік: 2003 – 2022

Жанр: драма, кримінал

Країна: Велика Британія

Рейтинг IMDb: 8,8

Засновник вуличної банди "Гострі картузи" Томас Шелбі разом старшим братом Артуром повертається в рідний Бірмінгем після Першої світової війни. Там брати продовжують будувати злочинну імперію. Затяжна війна змінила Томаса, він забув, що таке кохання. Розтопити крижане серце чоловіка змогла симпатична Грейс Берджесс, яка працювала в барі. На шляху Томаса стає Честер Кемпбелл – шеф поліції, який хоче покінчити з криміналом у місті.

"Гострі картузи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона"

Рік: 2016 – 2023

Жанр: драма, біографічний, історичний

Країна: Велика Британія

Рейтинг IMDb: 8,6

Серіал розпочинається з історії принцеси Єлизавети, яка в 1947 році виходить заміж за молодого Філіпа Маунтбеттена. Тоді дівчина й уявити не могла, що вже через два роки, після трагічної смерті батька, їй доведеться очолити Сполучене Королівство. Творці серіалу показали історію королівської родини, все те, що довелося пережити монаршій сім'ї. 16 листопада на Netflix вийде останній сезон "Корони".

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу