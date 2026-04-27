Ці культові серіали кожен має побачити хоча б раз у житті

Нам дуже сильно пощастило, що у сучасному кінематографі є багато якісного контенту. Та найголовніша його перевага у тому, що всі ці серіали та фільми можна переглядати роками.

Отож, ловіть культову добірку серіалів від 24 Каналу, щоб не витрачати час на контент, який може розчарувати.

Зверніть увагу Про них варто забути: 3 серіали, які колись обожнювали в Україні, але вони виявились російськими

"Друзі", 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8,8

Кількість сезонів: 10

Кількість серій: 236

Цей культовий серіал розповідає про життя шістьох нерозлучних друзів у Нью-Йорку, які разом долають кар'єрні труднощі, шукають кохання та підтримують один одного. Сюжет фокусується на кумедних та зворушливих моментах життя Рейчел, Моніки, Фібі, Джої, Чендлера та Росса.

"Шерлок", 2010 – 2017

Рейтинг IMDb: 9,0

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: 12

У центрі серіалу детектив Шерлок Холмс – відомий персонаж творів англійського письменника Артура Конан Дойла та його вірного друга – доктора Ватсона. Однак події розгортаються у сучасному світі. За сюжетом Шерлок розкриває злочини та намагається зловити злого професора Моріарті. А його метод дедукції став справжнім відкриттям для глядачів.

"Гра престолів", 2011 – 2019

Рейтинг IMDb: 9,2

Кількість сезонів: 8

Кількість серій: 73

Це культовий фентезі-серіал HBO, заснований на сазі Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум'я", що розповідає про жорстоку боротьбу знатних династій за Залізний трон Вестероса. Упродовж сюжету на головних героїв чекають політичні інтриги, магія та боротьба за виживання всього людства проти армії мертвих із півночі.

"Відчайдушні домогосподарки", 2004 – 2012

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість сезонів: 8

Кількість серій: 180

Це дуже популярний американський серіал, що поєднує жанри драми, комедії та детективу. Сюжет розповідає про чотирьох подруг-домогосподарок: Сьюзан, Лінетт, Брі та Габріель. Здавалось, що їхнє життя нічим не можна зіпсувати, однак самогубство близької подруги жінок – Мері Еліс Янг, починає впливати на життя всіх.

Який серіал підкорив серця українців на Netflix?

Йдеться про мінісеріал 2023 року "Закон Лідії Поет" – першу жінку-адвокатку в Італії, яка бореться за свої права в юридичній сфері XIX століття.

Вона – надзвичайно розумна та популярна юристка, яка успішно відстоює права своїх клієнтів і демонструє справжню боротьбу за рівність, долаючи численні упередження.

Усього наразі є 18 серій. Серіал очолив рейтинг платформи Netflix серед українців, тоді як перший сезон посідає 6-те місце, а другий – 9-те.