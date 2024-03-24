Серіали з високим рейтингом, які можна подивитися за день

Для тих, хто хоче гарно провести свій час, перегляд серіалу це прекрасний варіант. Однак, іноді так важко обрати кінострічку, яка б зацікавила при цьому не маючи в собі понад пів сотні серій.

Якщо ж вам не хочеться розтягувати задоволення від перегляду і ви готові просидіти весь день, дивлячись в екран, ця добірка серіалів саме для вас. Кіно 24 зібрало цікаві кінострічки з високим рейтингом, які можна подивитися протягом одного дня.

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"Чорнобиль", 2019

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції лягла в основу цього 5-серійного серіалу. Ця катастрофа вважається однією з найбільших в історії людства.

Сам серіал будується на основі розповідей реальних учасників тих подій, які залишилися живі, і людей, які займали керівні посади. Усі вони діляться своїми ідеями та поглядами на те, що і як це сталося, проводять аналіз подій, розповідають про ймовірні наслідки і вплив цього жахливого вибуху на сучасне життя простих людей.

Чи розкриє кінострічка всі таємні сумні події минулого?

"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фарзевий гамбіт", 2020

"Ферзевий гамбіт" – це 7 епізодів цікавого психологічного трилера, що розкаже глядачам долю талановитої дівчини Бет Хармон.

Події в серіалі розгортаються у 1950-ті роки. Дівчинка опинилася в дитячому притулку в Кентуккі після того, як в її родині сталася трагедія. Однак попри всі складнощі долі, Бет не розгубила своїх розумових навичок.

Так, дівчина, яка живе в притулку для сиріт, проявляє неймовірний хист до шахів. Саме з цього моменту розпочинається її неймовірний шлях до слави. Однак є те, що стає на заваді, а саме наркотична залежність, з якою доводиться боротися.

"Фарзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Берлін", 2023

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Для тих, хто шаленів від серіалу "Паперовий будинок", ця кінострічка є справжнім подарунком, оскільки вона є його спін-офом, який протягом 8 серій дозволить глядачам поринути у світ героя Берліна.

Берлін – егоцентричний нарцис і за сумісництвом один із найкращих грабіжників у всьому світі. Чоловік планує здійснити грандіозне пограбування за всю свою кар'єру. Так, він хоче проникнути до найбільшого аукціонного дому Парижу та винести звідти коштовності на суму 44 мільйони євро.

Однак, щоб здійснити такий хитрий план Берлін збирає команду спеціалістів, які допоможуть йому втілити цей задум в житті. Серед них експерт з електроніки Кейла, зломник замків Рой, професор коледжу Даміан, майстер на всі руки Брюс та непередбачувана та енергійна Кемерон, яка останньою приєднується до цієї шістки.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте серіал, який найбільше вас зацікавив, приготуйте собі запашної кави, покличте друзів та насолоджуйтеся переглядом серіалів, які мають дуже високі рейтинги та полюбилися глядачам.