6 мінісеріалів, які можна подивитися за день
Джерело:тікток moviessua
Холодні осінні вихідні асоціюються з бажанням приготувати смачне тепле какао та не виходити з дому. Ідеальний відпочинок у такий час – перегляд захопливих серіалів, які вже полюбилися багатьом кіноманам.
У новій добірці розповімо про стрічки, які вражають неординарними сюжетами. Ці серіали з легкістю можна переглянути за день, тож вихідний точно буде чудовим!
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"Декстер. Нова кров"
Рік: 2021
Жанр: детектив, драма
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Це продовження кримінально-психологічного трилера "Декстер", у якому маніяк Декстер Морган оселяється в Нью-Йорку після 10 років у статусі зниклого безвісти. Тепер у нього нове ім'я, є власний невеликий бізнес, а також чоловік почав романтичні стосунки з начальницею місцевої поліції. Він вже й забув про своє кримінальне минуле, насолоджується спокійним життям, однак у містечку, де облаштувався, починають відбуватися серійні вбивства.
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"Чорний птах"
Рік: 2022
Жанр: кримінальний, драма, трилер
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 6
Наступний серіал знятий на основі реальних подій. Джеймс Кін – успішний шкільний футболіст, який на 10 років потрапив за ґрати за незаконне зберігання зброї та торгівлю наркотиками. У нього є можливість швидше вийти на волю, але за однієї умови – якщо отримає зізнання від Ларі Хола, якого звинувачують у вбивстві понад 40 дівчат і жінок.
"Чорний птах": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Хрещений батько Гарлема"
Рік: 2019
Жанр: драма, кримінал
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 30
Кримінальний бос Бампі Джонсон народився і виріс в бідній родині на півдні США. Переїхавши до Нью-Йорка, чоловік побудував справжню злочинну імперію. У молодості Бампі опинився у "Великому яблуці", де ним опікувалася Стефані Сент Клер, яка стала його хрещеною матір'ю. Згодом Джонсон затьмарив її своїм авторитетом. Одного разу чоловіка заарештували за продаж героїну в особливо великих розмірах і 10 років йому довелося відсидіти у в'язниці. За час, поки чоловік перебував за ґратами, в його рідному Гарлемі свої правила встановила італійська мафія. Чи вдасться Бампі повернути втрачений вплив?
"Хрещений батько Гарлема": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Банші"
Рік: 2013
Жанр: детектив, драма, бойовик, кримінал, трилер
Кількість сезонів: 4
Кількість серій: 38
Лукас Худ 15 років пробув у в'язниці за пограбування. Після цього терміну він оселився в невеликому містечку Банші, що розташоване у штаті Пенсільванія. Обманом Лукас займає посаду місцевого шерифа та утверджується в очах місцевих. Однак це не змінює його минулого. Люди, яких колись зрадив Худ, жадають помсти. Хто переможе у цьому протистоянні?
"Банші": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Мер Кінґстауна"
Рік: 2021
Жанр: драма, трилер, кримінальний
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 2
Події серіалу розгортаються навколо заможної родини Макласкі, яка збудувала потужну компанію в американському містечку Кінґстаун. Це сімейство прагне навести лад і встановити справедливість у місті, де процвітає злочинність. Творці стрічки показують ці відчайдушні спроби, звертаючись до тем системного расизму, корупції та нерівності.
"Мер Кінґстауна": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Містер посередник"
Рік: 2021
Жанр: драма, кримінал
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 26
Рей Шусміт – батько, добрий товариш для друзів та ефективний найманець мафії. Рей постійно спілкується зі злочинцями й відчуває, що робота негативно впливає на його стосунки з донькою та другом. Чи вдасться йому знайти баланс між цими сферами життя та правильно розставити пріоритети?
"Містер посередник": дивіться онлайн трейлер серіалу