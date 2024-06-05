Якщо вам набридли нудні сюжети: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix

Середа – це маленька п'ятниця, тому настав час відпочити та розслабитися після важкого робочого дня. Щоб провести цей вечір якісно, варто обрати цікаві фільми та серіали для перегляду.

Стримінгова платформа Netflix нещодавно оновила список найпопулярніших програм, які обирають українці. Ознайомтеся зі списком найкращих стрічок на сайті Кіно 24 та оберіть щось для себе, щоб насолодитися увечері.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Бріджертони 3"

Уже третій тиждень поспіль список найпопулярніших серіалів на Netflix очолює третій сезон "Бріджертонів". Це історія

Історія Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон досягає свого апогею. Колін нарешті зізнається собі та Пенелопі у своїх глибоких почуттях до неї. Перша частина третього сезону завершується пристрасною сценою в кареті, натякаючи на те, що Пенелопа нарешті знайшла справжнє кохання. Однак для глядачів залишається загадкою, яку відповідь вона дасть на пропозицію руки та серця.

"Бріджертони 3": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ба більше, з кадрів трейлеру стає зрозуміло, що роман Пенелопи та Коліна під загрозою через велику таємницю, яку приховує дівчина. Її подвійне життя може стати серйозною перешкодою для їхніх стосунків. Адже коли вище суспільство засинає, прокидається Леді Віслдаун, яка бачить і знає все.

"Ерік"

Вперше на другу сходинку найпопулярніших стрічок вийшов новий серіал "Ерік".

За сюжетом дія відбувається в Нью-Йорку у 1980-х роках. Батько, опустившись у відчай, починає співпрацювати з наполегливим поліцейським у розшуку зниклого дев'ятирічного хлопчика. В той самий час він стикається з власними демонами та внутрішніми конфліктами, які вимагають від нього вирішення.

"Ерік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони 1"

Перший сезон серіалу фокусується на романі між Дафні та Саймоном, заснований на першому романі Джулії Квінн "Герцог і я".

Після повернення до міста, Саймон, герцог Гастінгс, починає привертати до себе увагу Дафні, що викликає незадоволення її брата Ентоні, оскільки це може порушити його плани. В їхніх взаєминах з'являються труднощі через минуле герцога, але в цій історії про кохання є надія на щасливий кінець.

"Бріджертони 1": дивіться онлайн трейлер серіалу

А також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:

"Бріджертони 2"

"Джентльмени"

"Дівчина-ґік"

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

"Світ Юрського періоду: Теорія хаосу"

"Хороший лікар"

"Справжній чоловік"

Обирайте найкращий серіал для свого незабутнього вечора.