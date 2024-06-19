Зовсім скоро на екранах: 6 найочікуваніших серіалів літа 2024

Перша половина червня вже минула, а разом із нею відгриміли прем'єри багатьох цікавих серіалів. Та це далеко не всі новинки, на які чекають кіномани цього літа.

Дізнавайтеся про серіали, які з'являться на екранах вже цього літа. Від захопливого "Ведмедя" до романтичної "Емілі в Парижі" – на ці новинки варто дочекатися.

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"Ведмідь"

Третій сезон цікавого серіалу про життя харизматичного шеф-кухаря вийде 27 червня. У новій частині Кармі керуватиме омріяним рестораном. Він хоче вийти за межі та постійно розвиватись у своїй творчості.

"Ведмідь" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Санні"

Чорна комедія з'явиться на екранах 10 липня. У центрі сюжету жінка з Кіото, чоловік та син якої зникли після аварії. Проходить час після трагедії, як-от вона отримує робота у подарунок від компанії чоловіка.

"Санні: дивіться трейлер онлайн

"Ті, що скоро помруть"

Серіал занурить глядача у епоху Стародавнього Риму та гладіаторів. Ентоні Гопкінс зіграв жорстокого імператора Веспасіана, який готовий задовольняти бажання натовпу – видовищ і крові.

"Ті, що скоро помруть": дивіться трейлер онлайн

"Леді в озері"

Наталі Портман зіграла у серіалі домогосподарку, яка залишає життя неподалік міста і стає репортеркою-розслідувачкою у Балтиморі. Жінка досліджує таємниче зникнення єврейської дівчини та вбивство темношкірого бармена. Розгадка може наразити її та на її близьких на небезпеку. Прем'єра - 19 липня.

"Леді в озері": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі"

Четвертий сезон серіалу розділили на дві частини: перша вийде 15 серпня, а наступна - 12 вересня. Емілі має сильні почуття до двох чоловіків - Габріеля, який скоро стане батьком, та Альфі. Однак хімія між дівчиною та Габріелем відчувається щоразу більше. Та у новому сезоні Емілі крім драми чекають цікаві подорожі.

"Емілі в Парижі" 4 сезон: дивіться анонс онлайн

"Патінко"

23 серпня ми побачимо другу частину карколомного південнокорейського серіалу, що заснований на однойменному бестселері. Він розповідає про чотири покоління корейської сім'ї - з 1915 до 1989 року.

"Патінко" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн