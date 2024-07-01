Від комедій до детективів: 7 серіалів на Netflix, які вийдуть у липні 2024

Початок місяця завжди означає, що кіноманам пора складати свій список серіалів для перегляду. Цього разу ми підготували для вас добірку найкращих серіалів на Netflix, які точно заслуговують на вашу увагу.

Від захопливих драм до смішних комедій, ця добірка охоплює різні жанри й забезпечить вам незабутні вечори перед екраном. Насолоджуйтесь якісним контентом та відкривайте нові улюблені серіали разом із нами!

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"Чоловік з 1000 дітей"

Дата прем'єри: 3 липня

Документальний серіал розповідає про родини, які скористалися донорською спермою, щоб мати дітей. Незабаром усі батьки дізнаються, що один донор став батьком для сотень дітей по всьому світу й отримував за це прибуток.

"Чоловік з 1000 дітей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вбивство: Лос-Анджелес"

Дата прем'єри: 16 липня

Цей кримінальний документальний серіал занурює глядачів у світ найгучніших злочинів Лос-Анджелеса, що найбільше запам'яталися громадськості. У центрі сюжету стоїть робота шерифа, якому доводиться розслідувати тисячі справ, часто стикаючись з особливо жорстокими та кривавими випадками. Глядачі отримають можливість побачити деталі розслідувань, дізнатися про методи роботи поліції та відчути напругу, що супроводжує кожен крок у пошуку злочинців.

"Вбивство: Лос-Анджелес": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Декамерон"

Дата прем'єри: 25 липня

Серіал "Декамерон" – це неоднозначна історія про знать у 14 столітті, яка розгортається на тлі класової боротьби під час епідемії Чорної смерті. Аристократи та їхні слуги намагаються врятуватися від смертельної хвороби, що знищує цілі міста та села. Спочатку їхні дні наповнені оргіями та випивкою, але поступово ситуація загострюється, перетворюючись на відчайдушну боротьбу за виживання.

Глядачі побачать, як змінюються людські взаємини під тиском смертельної загрози та як тонка грань між класами розмивається у боротьбі за життя.

"Декамерон": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цього місяця на стримінговій платформі Netflix вийдуть також такі захопливі серіали:

"Токійські аферисти"

"Натхненник: мислити як вбивця"

"Бандити в часі"

"Жінки в блакитному"

Обирайте стрічку, яка зацікавила вас найбільше, та очікуйте гучної прем'єри. Насолоджуйтесь новими історіями, які обіцяють бути не менш загадковими!