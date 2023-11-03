Готуйтесь до насолоди: 17 серіалів, які вийдуть на Netflix в листопаді
Джерело:Netflix
У ці холодні вечори та вихідні підписники Netflix мають чим зайняти себе. Свіженька підбірка серіалів очікує на ваш перегляд та зігріє ваші будні теплими сюжетами.
У матеріалі 24 Каналу читайте про серіали, які вийдуть на Netflix у листопаді. Обирайте собі стрічку для перегляду та проведіть незабутній вечір у колі близьких.
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Серіали, які вийдуть на Netflix у листопаді 2023 року
"Перші дні"
Дата виходу: 01.11.23
Кожен епізод — це художній фільм, натхнений реальними подіями. Звістка про початок повномасштабної війни застала героїв історій зненацька, розділивши їх життя на "до" та "після". Київський безхатько прагне потрапити в бригаду ТрО, але не має необхідних документів. Відомий артист відмовляється залишити столицю і живе самостійно, позбавившись охорони, асистентів та помічників. Жінка разом з двома своїми дітьми та двома чоловіками, колишнім і теперішнім, змушена жити в однокімнатній квартирі. Десятеро наглядачів приватного зоопарку, перебуваючи в умовах окупації, намагаються врятувати 100 тварин. Німець приїжджає, щоб забрати свою дівчину з Києва, але вона відмовляється покидати країну. Хлопчик Єгор долає свої страхи перед обстрілами завдяки комп'ютерній грі та своїй уяві.
"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дівчина із сигаретою"
Дата виходу: 02.11.23
Сюжет розповідає історію кохання та самопізнання обдарованої майстрині, що розгортається, коли вона кидає виклик традиціям індонезійської сигаретної промисловості 1960-х років.
"Дівчина із сигаретою": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Все те незриме світло"
Дата виходу: 02.11.23
Ця історія розповідає про сліпу французьку дівчину Марі-Лор Леблан, яка переховується разом зі своїм батьком і самотнім дядьком у Сен-Мало, а також про кмітливого юнака Вернера, якого призвав гітлерівський режим і який спеціалізується на ремонті радіообладнання. Їхній таємний зв'язок стає світлом посеред жахливого мороку Другої світової війни.
"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Феррі: Серіал"
Дата виходу: 03.11.23
Феррі Боуман горить бажанням отримати необхідні кошти. Коли відкривається вакансія серед найкращих дилерів Брабанту після масштабного рейду, він не втрачає часу і використовує цю надзвичайну можливість.
"Феррі: Серіал": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Кравець" 3 сезон
Дата виходу: 03.11.23
Відомий кравець розпочинає процес пошиття весільної сукні для нареченої свого найкращого друга. Однак кожен з них приховує темні секрети, які невдовзі перевернуть їхні життя з ніг на голову.
"Кравець": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Захід сонця на продаж" 7 сезон
Дата виходу: 03.11.23
Висококваліфіковані агенти компанії "Оппенгайм груп" забезпечують заможним клієнтам з Лос-Анджелеса розкішний спосіб життя. Тут зв'язки вирішують усе, і це обіцяє грандіозну драму.
"Захід сонця на продаж": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Щоденна доза сонця"
Дата виходу: 03.11.23
Молода медсестра, наповнена рішучістю принести світло в життя тих, кому вона надає допомогу, поглиблюється у світ психічних розладів і різноманітних історій своїх пацієнтів.
"Щоденна доза сонця": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Корона" 6 сезон, частина 1
Дата виходу: 16.11.23
Драматичний телесеріал, створений Пітером Морганом для Netflіx. Шоу розповідає історію британської королівської сім’ї в середині XX століття.
"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гра в кальмара: Випробування"
Дата виходу: 22.11.23
З найбільшим складом учасників в історії реаліті-шоу, 456 реальних гравців візьмуть участь у грі в гонитві за карколомний грошовий приз у розмірі 4,56 мільйона доларів.
"Гра в кальмара: Випробування": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Вірджин-Рівер" 5 сезон, 2 частина
Дата виходу: 30.11.23
У пошуках нового життя медсестра переїжджає з Лос-Анджелеса в містечко на півночі штату Каліфорнії та неочікувано для себе знаходить там дещо – і декого.
"Вірджин-Рівер": дивіться онлайн трейлер серіалу
Окрім цих серіалів, варто очікувати також:
- "Цієї миті" – 10.11.23;
- "Кримінальний кодекс" – 14.11.23;
- "Субура навіки" – 14.11.23;
- "Зворотний зв'язок" – 15.11.23;
- "Свята родина" 2 сезон – 17.11.23;
- "Майже нормальна родина" – 24.11.23;
- "Готові" – 30.11.23.