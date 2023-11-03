Готуйтесь до насолоди: 17 серіалів, які вийдуть на Netflix в листопаді

У ці холодні вечори та вихідні підписники Netflix мають чим зайняти себе. Свіженька підбірка серіалів очікує на ваш перегляд та зігріє ваші будні теплими сюжетами.

У матеріалі 24 Каналу читайте про серіали, які вийдуть на Netflix у листопаді. Обирайте собі стрічку для перегляду та проведіть незабутній вечір у колі близьких.

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Серіали, які вийдуть на Netflix у листопаді 2023 року

"Перші дні"

Дата виходу: 01.11.23

Кожен епізод — це художній фільм, натхнений реальними подіями. Звістка про початок повномасштабної війни застала героїв історій зненацька, розділивши їх життя на "до" та "після". Київський безхатько прагне потрапити в бригаду ТрО, але не має необхідних документів. Відомий артист відмовляється залишити столицю і живе самостійно, позбавившись охорони, асистентів та помічників. Жінка разом з двома своїми дітьми та двома чоловіками, колишнім і теперішнім, змушена жити в однокімнатній квартирі. Десятеро наглядачів приватного зоопарку, перебуваючи в умовах окупації, намагаються врятувати 100 тварин. Німець приїжджає, щоб забрати свою дівчину з Києва, але вона відмовляється покидати країну. Хлопчик Єгор долає свої страхи перед обстрілами завдяки комп'ютерній грі та своїй уяві.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дівчина із сигаретою"

Дата виходу: 02.11.23

Сюжет розповідає історію кохання та самопізнання обдарованої майстрині, що розгортається, коли вона кидає виклик традиціям індонезійської сигаретної промисловості 1960-х років.

"Дівчина із сигаретою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Все те незриме світло"

Дата виходу: 02.11.23

Ця історія розповідає про сліпу французьку дівчину Марі-Лор Леблан, яка переховується разом зі своїм батьком і самотнім дядьком у Сен-Мало, а також про кмітливого юнака Вернера, якого призвав гітлерівський режим і який спеціалізується на ремонті радіообладнання. Їхній таємний зв'язок стає світлом посеред жахливого мороку Другої світової війни.

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Феррі: Серіал"

Дата виходу: 03.11.23

Феррі Боуман горить бажанням отримати необхідні кошти. Коли відкривається вакансія серед найкращих дилерів Брабанту після масштабного рейду, він не втрачає часу і використовує цю надзвичайну можливість.

"Феррі: Серіал": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кравець" 3 сезон

Дата виходу: 03.11.23

Відомий кравець розпочинає процес пошиття весільної сукні для нареченої свого найкращого друга. Однак кожен з них приховує темні секрети, які невдовзі перевернуть їхні життя з ніг на голову.

"Кравець": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Захід сонця на продаж" 7 сезон

Дата виходу: 03.11.23

Висококваліфіковані агенти компанії "Оппенгайм груп" забезпечують заможним клієнтам з Лос-Анджелеса розкішний спосіб життя. Тут зв'язки вирішують усе, і це обіцяє грандіозну драму.

"Захід сонця на продаж": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Щоденна доза сонця"

Дата виходу: 03.11.23

Молода медсестра, наповнена рішучістю принести світло в життя тих, кому вона надає допомогу, поглиблюється у світ психічних розладів і різноманітних історій своїх пацієнтів.

"Щоденна доза сонця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона" 6 сезон, частина 1

Дата виходу: 16.11.23

Драматичний телесеріал, створений Пітером Морганом для Netflіx. Шоу розповідає історію британської королівської сім’ї в середині XX століття.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гра в кальмара: Випробування"

Дата виходу: 22.11.23

З найбільшим складом учасників в історії реаліті-шоу, 456 реальних гравців візьмуть участь у грі в гонитві за карколомний грошовий приз у розмірі 4,56 мільйона доларів.

"Гра в кальмара: Випробування": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вірджин-Рівер" 5 сезон, 2 частина

Дата виходу: 30.11.23

У пошуках нового життя медсестра переїжджає з Лос-Анджелеса в містечко на півночі штату Каліфорнії та неочікувано для себе знаходить там дещо – і декого.

"Вірджин-Рівер": дивіться онлайн трейлер серіалу

Окрім цих серіалів, варто очікувати також: