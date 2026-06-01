Для довгих літніх вечорів: 9 нових серіалів Netflix, які вийдуть у червні
Глядачів очікують як продовження вже відомих серіалів, так і абсолютно нові проєкти. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.ua.
Які серіали вийдуть на Netflix у червні?
Червень 2026 року буде багатим на різножанрові серіальні прем'єри. Глядачі побачать і біографічні історії, і продовження вже улюблених проєктів, зокрема "Солодких магнолій", і трилери, і комедії, і абсолютно нові серіали, які можуть приємно здивувати.
Раніше ми також розповідали про фільми, які вийдуть на Netflix у червні, тож читайте про них за посиланням.
- "Майкл Джексон: вердикт" – 3 червня 2026 року
- "Багатоженець" – 12 червня 2026 року
- "Дам тобі науку" – 5 червня 2026 року
- "Я тебе відшукаю" – 18 червня 2026 року
- "Оазис" – 19 червня 2026 року
- "Американський експеримент" – 24 червня 2026 року
- "Разом до кінця: Джунглі" – 10 червня 2026 року
- "Солодкі магнолії" 5 сезон – 11 червня 2026 року
- "Записки з останнього ряду" – 26 червня 2026 року
Які серіали вийдуть на Netflix в червні / Фото Netflix UA
Які фільми вийдуть на Netflix в червні 2026 року?
У червні на стримінговій платформі Netflix вийде чимало цікавих фільмів.
Серед найочікуваніших прем'єр – "Офісний роман", "Я Франкельда", "Повідомлення до Ізабелі", "В руках Данте", "Братик", "Ой, мамо", "Гравець", "Кольори зла: Чорний" та інші.
Крім того, глядачів очікує різноманітний контент: документальні стрічки, дитяче кіно, аніме, стендап-шоу та інші новинки. Тож кожен зможе знайти для себе щось справді особливе.