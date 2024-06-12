3 небанальні серіали у жанрі фентезі, які варто подивитися

У світі телевізійних серіалів завжди знаходиться щось нове та захопливе. Особливо у фантастиці, де розповідають про різноманітні вигадливі світи, де є чари і дивні істоти. Якщо ви вже бачили найпопулярніші картини жанру фентезі, зверніть увагу на нашу добірку.

Кіно 24 зібрав небанальні фентезі-серіали, про які раніше ви могли не чути. Однак точно заслуговують на вашу увагу.

До слова Фанати Netflix назвали шедевральний серіал, який доводить до сліз: про що він розповідає

"Черниця-воїн"

: 2020: 2: 7.0

Дівчина, яка втратила батьків, приходить до тями у морзі. Вона виявляє, що здобула суперсили. Очевидно – вона є обраною. Дівчина доєдналась до таємного ордену черниць, які полюють на демонів.

"Черниця-воїн": дивіться трейлер онлайн

"Карнівал Роу"

: 2019: 2: 7.7

У центрі сюжету – міфічні істоти, які покинули батьківщину після виснажливої війни та почали жити в місті, де люди не дуже раді іммігрантам. Тендітне перемир'я може похитнути серія таємничих вбивств. У серіалі розповідають про розслідування цих злочинів.

"Карнівал Роу": дивіться відео онлайн

"Спадок"

: 2018: 4: 7.2

Спіноф серіалу "Щоденники вампіра" розповідає про школу Сальваторе, де навчаються талановиті підлітки. Там юні вампіри, відьми, вовкулаки і не тільки – вони вивчають основні предмети, а також магію, заклинання й латинь. Вони вчаться керувати надприродними здібностями, пізнають себе та романтичні почуття та рятують світ від ворогів.

"Спадок": дивіться трейлер онлайн

Приготуйтеся до подорожі у дивовижні світи, сповнені магії, неймовірних пригод і незвичайних героїв.