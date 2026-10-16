Відірватися просто неможливо: 5 серіалів за книгами з рейтингом IMDb понад 8

Кажуть, книжка завжди краща за екранізацію. Але іноді режисерам вдається зробити так, що навіть найвідданіші книголюби відкладають улюблений роман і вмикають телевізор. І замість традиційного "у книжці все було інакше" несподівано просять увімкнути наступну серію.

24 Канал зібрав п'ять серіалів, знятих за популярними книжками, які отримали високі оцінки глядачів і схвальні відгуки критиків. Тут і моторошні детективи, і заплутані стосунки, і боротьба за владу, в якій людське життя коштує дешевше за гарну обіцянку.

"Гострі предмети"

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

Рейтинг IMDb: 8,0

За книгою: Ґіліян Флінн "Гострі предмети" (2006).

Журналістка Камілла Прікер повертається до рідного містечка, щоб розслідувати вбивство двох дівчат. Здавалося б, звичайне журналістське завдання. От тільки вдома на неї чекають токсична мати, дитячі травми та секрети, які краще було б ніколи не розкривати.

Що кажуть критики: оглядачка The Guardian Люсі Манган високо оцінила моторошну атмосферу серіалу та назвала акторську гру Емі Адамс однією з найкращих у її кар'єрі. На Rotten Tomatoes серіал має 92% позитивних рецензій.



"Гострі предмети": дивитись трейлер

"Велика маленька брехня"

Жанр: детектив, кримінальна драма.

Рейтинг IMDb: 8,4.

За книгою: Ліян Моріарті "Велика маленька брехня" (2014).



У центрі сюжету – три жінки, які живуть у заможному каліфорнійському містечку. Ідеальні будинки, успішні чоловіки, виховані діти – справжня картинка з Instagram. Щоправда, за красивими фасадами ховаються зради, домашнє насильство та таємниці, які зрештою призводять до вбивства.

Що кажуть критики: видання Variety відзначило те, як серіал поєднує сімейну драму з детективною інтригою. А критики Rotten Tomatoes назвали перший сезон захопливим, гострим і сповненим чорного гумору.



"Велика маленька брехня": дивитись трейлер

"Ферзевий гамбіт"

Жанр: спортивна, психологічна драма.

Рейтинг IMDb: 8,5

За книгою: Волтер Тевіс "Ферзевий гамбіт" (1983).

Головна героїня Бет Гармон – сирота з надзвичайним талантом до шахів. Дівчина прагне стати найкращою шахісткою світу, однак на шляху до успіху бореться із залежностями та власними психологічними проблемами.

І поки Бет розбиває суперників на шахівниці, глядачі поступово розуміють, що найскладніша партія відбувається в її голові.

Що кажуть критики: у The Guardian похвалили акторську гру Ані Тейлор-Джой, розкішні костюми та вміння творців перетворити шахові партії на захопливе видовище. Водночас критикиня зауважила, що шлях героїні до успіху місцями виглядає занадто казковим.



"Ферзевий гамбіт": дивитись трейлер

"Нормальні люди"

Жанр: романтична драма.

Рейтинг IMDb: 8,4

За книгою: Саллі Руні "Нормальні люди" (2018).

Маріанна та Коннелл знайомляться ще у школі. Вона – розумна, замкнута дівчина із заможної родини, він – популярний хлопець, який боїться чужого осуду.

Між ними виникають почуття, але побудувати нормальні стосунки виявляється складніше, ніж скласти всі іспити разом.

Герої постійно зближуються, розходяться, роблять помилки та намагаються зрозуміти одне одного. Словом, усе як у житті, тільки з красивішими кадрами та саундтреком.

Що кажуть критики: The Guardian назвав екранізацію надзвичайно вдалою, відзначивши її емоційну правдивість, сильний сценарій та акторську гру Пола Мескала і Дейзі Едгар-Джонс. На Rotten Tomatoes серіал отримав 91% позитивних відгуків критиків.



"Нормальні люди": дивитись трейлер

"Шьоґун"

Жанр: історична, пригодницька, воєнна драма.

Рейтинг IMDb: 8,6

За книгою: Джеймс Клавелл "Шьоґун" (1975).

Японія, 1600 рік. Англійський мореплавець Джон Блекторн опиняється в чужій країні, де місцеві правителі ведуть жорстоку боротьбу за владу.

У центрі подій – лорд Йосії Торанаґа, який намагається перехитрити політичних суперників і вижити в умовах назрівання громадянської війни.

Що кажуть критики: The Guardian назвав серіал захопливим історичним епосом, відзначивши масштабні декорації, кінематографічність та увагу до японської культури. Ба більше, у підсумковому рейтингу видання «Шьоґун» посів перше місце серед найкращих серіалів 2024 року.

"Шьоґун": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку містичних серіалів на вечір.