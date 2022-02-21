Северус Снейп, полковник та мафіозі: три найяскравіші ролі Алана Рікмана

Британський актор Алан Рікман набув неймовірної популярності завдяки ролі професора зіллєваріння і захисту від Темних мистецтв Северуса Снейпа у культовій франшизі про Гаррі Поттера. Та це не єдина цікава роль у фільмографії талановитого артиста.

Як повідомляє 24 канал, сьогодні, 21 лютого 2022 року, Алану Рікману виповнилось би 76 років, адже у 2016 році актора забрав руйнівний рік підшлункової. Але, як відомо, талант ніколи не вмирає, тому редакція Кіно 24 вирішила згадати найяскравіші ролі британської зірки.

Не пропустіть Покер у світі аніме: персонажі, які обожнюють азартні ігри

Три найяскравіші ролі Алана Рікмана

"Міцний горішок"

Оригінальна назва: Die Hard

Рік: 1988

Перша роль Алана Рікмана у великому кіно сталась саме поруч з Брюсом Віллісом, який зіграв голову роль поліцейського Джона МакКлейна. Нью-йоркський коп прилетів до Лос-Анджелеса з нагоди відпустки і примирення з дружиною Голлі. Події йдуть не за планом, адже члени правління корпорації, на яку працює Голлі й безпосередньо вона сама, опиняються в заручниках у німецького терориста Ганса Грубера. Персонаж Алана Рікмана безцеремонно увірвався до будівлі одного із найбільших хмарочосів "Накатомі Плаза" посеред різдвяних веселощів. Урятувати всіх доведеться саме Джону, простому, але винахідливому поліцейському.

"Міцний горішок" 1998: дивіться трейлер фільму

"Розум та почуття"

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Оригінальна назва: Sense and Sensibility

Рік: 1995

Романтична екранізація однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін. Перед смертю Містер Дешвуд (Том Вілкінсон) заповідає своєму синові від першого шлюбу Джону, щоб той подбав після його смерті про зведених сестер Марґарет, Елінор й Маріанну, а також і про мачуху. Але на заваді совісного виконання обіцянки стає дружина Джона – Фанні, у якої зовсім інші плани на будинок тестя. Тож сестрам доведеться шукати собі дах над головою самостійно. Алан Рікман у стрічці виконав роль харизматичного полковника Брендона.

Фільм отримав схвальні відгуки на Rotten Tomatoes – 98 % на основі 55 відгуків від критиків і 90 % від глядачів, тож стрічці зарахований "стиглий помідор" від кінокритиків і золотий "попкорн" від глядачів.

"Розум та почуття" 1995: дивіться трейлер фільму

Франшиза про Гаррі Поттера

Найбільшої популярності Рікману принесла культова роль професора зіллєваріння Северуса Снейпа у франшизі про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера – сина двох великих чарівників, які загинули від рук злого чаклуна Воландеморта. Протягом усіх частин екранізації Рікману довелось грати роль одного із найнеприємніших, але найяскравіших персонажів, адже він завжди дуже прискіпливо ставився до головного героя та його друзів. Подекуди з'являється думка, що сам Северус працює на Того-Кого-Не-Можна-Називати й ставить пастки на кожному кроці. Аж доки в останніх частинах, коли історія добігала кінця, Снейп не виявився одним із найчуттєвіших персонажів, що зробило роль Алана Рікмана глибокою та незабутньою з-поміж усіх інших героїв франшизи.

До речі, за роль Северуса Снейпа Рікман був нагороджений MTV в категорії "Найулюбленіший персонаж" у 2011 році.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" 2001: дивіться трейлер фільму