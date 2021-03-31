Ольга Куриленко зіграє польську емігрантку у новому фільмі
У Голлівуді планують екранізувати роман Берні Хафелі "Сезон полювання на ведмедя". Одну з головних ролей у стрічці отримала українка Ольга Куриленко, яка перевтілиться у польську емігрантку.
Джерело:Variety
Режисерське крісло проєкту займе Саймон Ебауд, добре відомий за фільмом "Чарівні чудові". Перед стартом зйомок автори стрічки "Сезон полювання на ведмедя" оголосили перші деталі майбутньої драми, розкривши сюжет і її акторський склад.
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"Сезон полювання на ведмедя": сюжет фільму
Очікується, що фільм стане чудовою костюмованою драмою, адже всі події відбуватимуться у 1950-их роках. Головний акцент буде зроблено на історії 11-річного Чеслава. Хлопчик живе у Детройті разом з мамою, яка є польською емігранткою, та дядьком Іззі, що намагається адаптуватись до тихих буднів після Другої світової війни. Він, як і батько дитини, побував на фронті, але, на відміну від родича, зумів вижити у боях.
Головні герої вирушать у подорож, яка приведе їх до Единбургу. Чеслав із дядьком шукатимуть чоловіка на ім'я Войтек – легендарного польського солдата, який був побратимом батька хлопця та знає, що ж сталось із ним на війні. В розповіді про Войтека вірить тільки 11-річний хлопчик, тому саме він стане опорою дядька у цій подорожі.
Акторський склад драми
У фільмі "Сезон полювання на ведмедя" знімуться знамениті актори Голлівуду. Зокрема, у драмі можна буде побачити:
- Джейкоба Трембле
- Люка Еванса
- Ольгу Куриленко
Актори фільму "Сезон полювання на ведмедя" / Фото Variety
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