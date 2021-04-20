Вперше у Marvel: компанія презентувала трейлер до фільму про азіатського супергероя

Marvel поповниться новими персонажами у 4 фазі кіновсесвіту. Наразі до виходу готується фільм "Шан-Чі та легенда десяти кілець" з азіатським супергероєм, що точно вразить всіх глядачів.

Захопливий трейлер до екшену "Шан-Чі та легенда десяти кілець" презентували у понеділок, 19 квітня. Слідом за англомовною версією ролика, з'явилось і відео з українським дубляжем.

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"Шан-Чі та легенда десяти кілець": сюжет і трейлер

Головний герой – вправний боєць Шан-Чі, якого намагається завербувати терористична організація "Десять кілець". Виявляється, що її очільником є лиходій Венву або ж Мандарин – батько супергероя, який змалку навчав його бойових мистецтв, щоб у дорослому віці зробити своїм помічником.

Я 10 років дозволив тобі жити своїм життям. І куди тебе це завело? Ти сховався у моїй тіні. Я навчив тебе протистояти найнебезпечнішим убивцям світу. Сину, тепер ти маєш стати поруч зі мною,

– пропонує батько Шан-Чі у трейлері.

Однак у супергероя інша думка щодо діяльності "Десять кілець" і він ні за що не хоче долучатись до справи батька. Ба більше, Шан-Чі зробить все, щоб зупинити свого родича з його підступними планами.

На глядачів чекає захопливий екшен, що можна частково побачити у трейлері. Шан-Чі зійдеться у бою з найнебезпечнішими вбивцями "Десяти кілець", а тому протистояння зможуть вразити всіх любителів бойовиків.