Вперше у Marvel: компанія презентувала трейлер до фільму про азіатського супергероя

Джерело:24 канал
Marvel поповниться новими персонажами у 4 фазі кіновсесвіту. Наразі до виходу готується фільм "Шан-Чі та легенда десяти кілець" з азіатським супергероєм, що точно вразить всіх глядачів.
Захопливий трейлер до екшену "Шан-Чі та легенда десяти кілець" презентували у понеділок, 19 квітня. Слідом за англомовною версією ролика, з'явилось і відео з українським дубляжем.
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Головний герой – вправний боєць Шан-Чі, якого намагається завербувати терористична організація "Десять кілець". Виявляється, що її очільником є лиходій Венву або ж Мандарин – батько супергероя, який змалку навчав його бойових мистецтв, щоб у дорослому віці зробити своїм помічником.
Я 10 років дозволив тобі жити своїм життям. І куди тебе це завело? Ти сховався у моїй тіні. Я навчив тебе протистояти найнебезпечнішим убивцям світу. Сину, тепер ти маєш стати поруч зі мною,
– пропонує батько Шан-Чі у трейлері.
Однак у супергероя інша думка щодо діяльності "Десять кілець" і він ні за що не хоче долучатись до справи батька. Ба більше, Шан-Чі зробить все, щоб зупинити свого родича з його підступними планами.
На глядачів чекає захопливий екшен, що можна частково побачити у трейлері. Шан-Чі зійдеться у бою з найнебезпечнішими вбивцями "Десяти кілець", а тому протистояння зможуть вразити всіх любителів бойовиків.
"Шан-Чі та легенда десяти кілець": дивіться трейлер
До кіновсесвіту Marvel долучились топові азійські актори:
Фільм "Шан-Чі та легенда десяти кілець" увійде до 4 фази кіновсесвіту Marvel та вийде на великі екрани після "Чорної вдови". Спершу реліз був запланований на лютий 2021 року, однак через пандемію коронавірусу прем'єрні дати вирішили змістити. Очікується, що українські глядачі побачать стрічку в кінотеатрах з 2 вересня 2021 року.