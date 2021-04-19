Крістіан Бейл змінив імідж для ролі у фільмі "Тор: Кохання і грім": перші фото
Зйомки нової стрічки Marvel "Тор: Кохання і грім" перебувають у розпалі. До Австралії вже приїхав актор Крістіан Бейл, який перевтілиться у лиходія в цій стрічці. Перші фото знаменитого британця вже з'явились у мережі.
Джерело:Screen Rant
Крістіан Бейл добре відомий глядачам за несподіваними та інколи моторошними перевтіленнями. Заради бездоганної ролі актор готовий скидати і набирати вагу, експериментувати з іміджем та з легкістю змінювати стрижку. Тому кіномани досі не можуть прогнозувати, яким Крістіан Бейл постане на зйомках у "Тор: Кохання і грім".
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Наразі папараці зробили перші фото актора на відпочинку. Перед камерами Крістіан Бейл постав із поголеною головою. Окрім цього, актор скинув вагу та буде худорлявим у цьому супергеройському фільмі. Який грим для Бейла підібрали автори проєкту – залишається загадкою.
Кого зіграє Крістіан Бейл у "Торі 4"
Крістіан Бейл не вперше зніматимуться у супергеройському фільмі. Актор добре відомий завдяки ролі Бетмена у трилогії геніального режисера Крістофера Нолана. А вже у фільмі "Тор: Кохання і грім" він кардинально змінить амплуа та постане в образі лиходія.
Відомо, що Бейл зіграє Ґорра (Убивцю богів), про що ще в березні 2020-го розповіла актриса Тесса Томсон.
Крістіан Бейл зіграє нашого лиходія, що буде просто фантастично! Я прочитала вже сценарій. Не можу розказувати його деталі, але залишалась під враженнями від нього… У фільмі будуть не тільки знайомі обличчя, до нашої команди приєднались і нові люди,
– розповідала Тесса Томпсон.
Персонаж Ґорра з'явився у коміксах у січні 2013 року. Відомо, що він є ворогом Тора та намагатиметься знищити месника. Як цього лиходія залучать до сюжетної лінії фільму, наразі невідомо.
"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм
- Офіційних деталей сюжету "Тор: Кохання і грім" не розсекречують. Відомо тільки, що всі події будуть розгортатись після "Месників: Завершення". Тор вирушить на космічному кораблі із Зоряним лицарем, відтак Кріс Пратт зіграє одну з головних ролей у стрічці.
- Наталі Портман також долучилась до проєкту. За неофіційними даними, її персонаж буде боротись з раком, а Тор шукатиме спосіб врятувати свою кохану Джейн.
- Ще у "Месниках: Завершення" герой Кріса Гемсворта заявив, що не хоче очолювати Асгард. Свій трон він передасть Валькірії, яку зіграла Тесса Томпсон.
- Також у стрічці зіграють актори Метт Деймон і Рассел Кроу. В яких персонажів вони перевтіляться, поки невідомо.
- Тайка Вайтіті посів режисерське крісло у цьому проєкті Marvel. Зйомки проходять в Австралії з дотриманням карантинних обмежень. Фільм вийде на екрани не раніше 2022 року.
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