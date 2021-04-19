Зйомки нової стрічки Marvel "Тор: Кохання і грім" перебувають у розпалі. До Австралії вже приїхав актор Крістіан Бейл, який перевтілиться у лиходія в цій стрічці. Перші фото знаменитого британця вже з'явились у мережі.

Крістіан Бейл добре відомий глядачам за несподіваними та інколи моторошними перевтіленнями. Заради бездоганної ролі актор готовий скидати і набирати вагу, експериментувати з іміджем та з легкістю змінювати стрижку. Тому кіномани досі не можуть прогнозувати, яким Крістіан Бейл постане на зйомках у "Тор: Кохання і грім".

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Наразі папараці зробили перші фото актора на відпочинку. Перед камерами Крістіан Бейл постав із поголеною головою. Окрім цього, актор скинув вагу та буде худорлявим у цьому супергеройському фільмі. Який грим для Бейла підібрали автори проєкту – залишається загадкою.

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Крістіан Бейл не вперше зніматимуться у супергеройському фільмі. Актор добре відомий завдяки ролі Бетмена у трилогії геніального режисера Крістофера Нолана. А вже у фільмі "Тор: Кохання і грім" він кардинально змінить амплуа та постане в образі лиходія.

Відомо, що Бейл зіграє Ґорра (Убивцю богів), про що ще в березні 2020-го розповіла актриса Тесса Томсон.

Крістіан Бейл зіграє нашого лиходія, що буде просто фантастично! Я прочитала вже сценарій. Не можу розказувати його деталі, але залишалась під враженнями від нього… У фільмі будуть не тільки знайомі обличчя, до нашої команди приєднались і нові люди,

– розповідала Тесса Томпсон.

Персонаж Ґорра з'явився у коміксах у січні 2013 року. Відомо, що він є ворогом Тора та намагатиметься знищити месника. Як цього лиходія залучать до сюжетної лінії фільму, наразі невідомо.

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