Кристиан Бэйл сменил имидж для роли в фильме "Тор: Любовь и гром": первые фото
Съемки новой ленты Marvel "Тор: Любовь и гром" находятся в разгаре. В Австралию уже приехал актер Кристиан Бэйл, который превратится в злодея в этой ленте. Первые фото знаменитого британца уже появились в сети.
Источник:Screen Rant
Кристиан Бэйл хорошо известный зрителям по неожиданным и иногда жутким перевоплощениям. Ради безупречной роли актер готов сбрасывать и набирать вес, экспериментировать с имиджем и с легкостью менять стрижку. Поэтому киноманы до сих пор не могут прогнозировать, каким Кристиан Бэйл появится на съемках в "Тор: Любовь и гром".
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Сейчас папарацци сделали первые фото актера на отдыхе. Перед камерами Кристиан Бэйл восстал из бритой головой. Кроме этого, актер сбросил вес и будет худым в этом супергеройском фильме. Какой же грим для Бэйла подобрали авторы проекту – остается загадкой.
Кого сыграет Кристиан Бэйл в "Торе 4"
Кристиан Бэйл не первый раз будет сниматься в супергеройском фильме. Актер хорошо известен благодаря роли Бэтмена в трилогии гениального режиссера Кристофера Нолана. А уже в фильме "Тор: Любовь и гром" он кардинально изменит амплуа и предстанет в образе злодея.
Известно, что Бэйл сыграет Ґорра (Убийцу богов), о чем еще в марте 2020-го рассказала актриса Тесса Томсон.
Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, что будет просто фантастически! Я прочитала уже сценарий. Не могу рассказывать его детали, но оставалась под впечатлением от него... В фильме будут не только знакомые лица, к нашей команде присоединились и новые люди,
– рассказывала Тесса Томпсон.
Персонаж Ґорра появился в комиксах в январе 2013 года. Известно, что он является врагом Тора и будет пытаться уничтожить мстителя. Как этого злодея привлекут к сюжетной линии фильма, пока неизвестно.
"Тор: Любовь и гром": коротко о фильме
- Официальных деталей сюжета "Тор Любовь и гром" не рассекречивают. Известно только, что все события будут разворачиваться после "Мстителей: Завершение". Тор отправится на космическом корабле со Звездным рыцарем, поэтому Крис Пратт сыграет одну из главных ролей в картине.
- Натали Портман также присоединилась к проекту. По неофициальным данным, ее персонаж будет бороться с раком, а Тор будет искать способ спасти свою любимую Джейн.
- Еще в "Мстителях: Завершение" герой Криса Хемсворта заявил, что не хочет возглавлять Асгард. Свой трон он передаст Валькирии, которую сыграла Тесса Томпсон.
- Также в ленте сыграют актеры Мэтт Дэймон и Рассел Кроу. В каких персонажей они преобразятся, пока неизвестно.
- Тайка Вайтити занял режиссерское кресло в этом проекте Marvel. Съемки проходят в Австралии с соблюдением карантинных ограничений. Фильм выйдет на экраны не раньше 2022 года.
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