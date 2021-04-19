Съемки новой ленты Marvel "Тор: Любовь и гром" находятся в разгаре. В Австралию уже приехал актер Кристиан Бэйл, который превратится в злодея в этой ленте. Первые фото знаменитого британца уже появились в сети.

Кристиан Бэйл хорошо известный зрителям по неожиданным и иногда жутким перевоплощениям. Ради безупречной роли актер готов сбрасывать и набирать вес, экспериментировать с имиджем и с легкостью менять стрижку. Поэтому киноманы до сих пор не могут прогнозировать, каким Кристиан Бэйл появится на съемках в "Тор: Любовь и гром".

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Сейчас папарацци сделали первые фото актера на отдыхе. Перед камерами Кристиан Бэйл восстал из бритой головой. Кроме этого, актер сбросил вес и будет худым в этом супергеройском фильме. Какой же грим для Бэйла подобрали авторы проекту – остается загадкой.

Кого сыграет Кристиан Бэйл в "Торе 4"

Кристиан Бэйл не первый раз будет сниматься в супергеройском фильме. Актер хорошо известен благодаря роли Бэтмена в трилогии гениального режиссера Кристофера Нолана. А уже в фильме "Тор: Любовь и гром" он кардинально изменит амплуа и предстанет в образе злодея.

Известно, что Бэйл сыграет Ґорра (Убийцу богов), о чем еще в марте 2020-го рассказала актриса Тесса Томсон.

Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, что будет просто фантастически! Я прочитала уже сценарий. Не могу рассказывать его детали, но оставалась под впечатлением от него... В фильме будут не только знакомые лица, к нашей команде присоединились и новые люди,

– рассказывала Тесса Томпсон.

Персонаж Ґорра появился в комиксах в январе 2013 года. Известно, что он является врагом Тора и будет пытаться уничтожить мстителя. Как этого злодея привлекут к сюжетной линии фильма, пока неизвестно.

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