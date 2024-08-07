Талановита акторка Шарліз Терон, яка з 20 років розпочала свою кар'єру та невпинно продовжувала працювати й розвиватися, святкує день народження. 7 серпня їй виповнилося 49 років.

Шарліз Терон продовжує дивувати та вражати глядачів своєю майстерністю та харизмою. За свою кар'єру вона отримала численні нагороди, включаючи премію Оскар. У день її 49-го дня народження Кіно 24 пропонує пригадати три найкращі фільми з її участю, які стали справжніми шедеврами кінематографа.

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"Правила виноробів" (1999)

Драма знята за однойменним романом Джона Ірвінга, де Шарліз Терон виконала роль Кенді Кендалл. Фільм переносить у 40-ві та розповідає про життя сирітського притулку, керованого доктором Ларчем. Кенді – це молода жінка, яка приносить нові випробування та переживання в життя головного героя Гомера Веллса.

"Правила виноробів": дивіться трейлер онлайн

"Монстр" (2003)

"Монстр" – це біографічний фільм, який розповідає історію Айліен Вуорнос, відомої серійної вбивці, яка працювала повією. Шарліз Терон отримала Оскар за найкращу жіночу роль. Акторка майстерно втілила образ Вуорнос, перетворившись до невпізнання і показавши всю глибину та складність її персонажа.

"Монстр": дивіться трейлер онлайн

"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015)

"У цьому постапокаліптичному екшні Шарліз Терон виконала роль Імператриці Фуріози. Фільм, режисером якого виступив Джордж Міллер, отримав велику кількість нагород і визнання критиків. Він розповідає про світ після хімічної війни, що перетворився у дику пустелю. Головний герой Макс намагається вижити у страшних реаліях. Акторка зіграла сильну, незалежну і войовничу жінку, яка бореться за свободу та справедливість у світі хаосу.

"Шалений Макс: Дорога гніву": дивіться трейлер онлайн

Шарліз Терон – це акторка, яка постійно доводить, що вона здатна на більше. Її ролі в цих фільмах – це лише невелика частина її таланту, який вона продовжує розвивати і дарувати своїм шанувальникам.