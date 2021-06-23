Як виглядатимуть супергерої "Шазам 2": режисер показав фото костюмів

23 червня 2021 , 14:50
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Джерело:

твіттер David F. Sandberg

Девід Ф. Сандберг у своєму твіттері показав фото шести персонажів "Шазаму 2", одягнених у дивовижні костюми. Друга частина фільму отримала підзаголовок "Лють богів".

Що відомо про "Шазам 2"

Сценарій до 2 частини "Шазама" написав Генрі Гайден. Саме він розробив сюжет про захопливе протистояння супергероя Шазама з нащадками титанів. Екранізує стрічку Девід Ф. Сандберг, який є автором дебютного проєкту.

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Знімальний процес розпочався вкінці травня. Згідно з сюжетомшколяр Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів та випадково опиняється у Скалі Вічності. Чарівник віддає йому суперсили і все, що потрібно хлопцю для трансформації, – це слово "Шазам!" І хоч Біллі тепер могутній суперник, у душі він залишився підлітком, який не проти використовувати сили задля розваг. Безтурботні пригоди головного героя могли б тривати довго, якби на нього не влаштував полювання доктор Сівана, який прагне заволодіти його суперсилами. На кону опиняється не тільки дар і життя Біллі, але і його нова родина. Щоб подолати могутнього суперника, школяр вдається до хитрощів та вступає у вирішальний бій не сам.

Раніше в мережі показали тизер другої частини фільму і головного героя в оновленому костюмі. 

Після цього режисер у твіттері опублікувавав всіх шести героїв і показав їхні костюми

Для порівняння гляньте на фото з першої частини "Шазаму":


Персонажі "Шазам" / Фото Кіноріум

Акторський склад "Шазам 2"

  • Захарій Леві;
  • Адам Броді;
  • Джек Ділан Грейзер;
  • Марта Міланс;
  • Ешер Енджел;
  • Фейті Герма;
  • Рейчел Зеглер;
  • Гелен Міррен;
  • Люсі Лью.

Відомо, що прем'єра супергеройського проєкту запланована на 2 червня 2023 року.

Автор: Наталія Гулій