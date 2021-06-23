Як виглядатимуть супергерої "Шазам 2": режисер показав фото костюмів

Девід Ф. Сандберг у своєму твіттері показав фото шести персонажів "Шазаму 2", одягнених у дивовижні костюми. Друга частина фільму отримала підзаголовок "Лють богів".
Що відомо про "Шазам 2"
Сценарій до 2 частини "Шазама" написав Генрі Гайден. Саме він розробив сюжет про захопливе протистояння супергероя Шазама з нащадками титанів. Екранізує стрічку Девід Ф. Сандберг, який є автором дебютного проєкту.
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Знімальний процес розпочався вкінці травня. Згідно з сюжетом, школяр Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів та випадково опиняється у Скалі Вічності. Чарівник віддає йому суперсили і все, що потрібно хлопцю для трансформації, – це слово "Шазам!" І хоч Біллі тепер могутній суперник, у душі він залишився підлітком, який не проти використовувати сили задля розваг. Безтурботні пригоди головного героя могли б тривати довго, якби на нього не влаштував полювання доктор Сівана, який прагне заволодіти його суперсилами. На кону опиняється не тільки дар і життя Біллі, але і його нова родина. Щоб подолати могутнього суперника, школяр вдається до хитрощів та вступає у вирішальний бій не сам.
Раніше в мережі показали тизер другої частини фільму і головного героя в оновленому костюмі.
Після цього режисер у твіттері опублікувавав всіх шести героїв і показав їхні костюми.
Для порівняння гляньте на фото з першої частини "Шазаму":
Персонажі "Шазам" / Фото Кіноріум
Акторський склад "Шазам 2"
- Захарій Леві;
- Адам Броді;
- Джек Ділан Грейзер;
- Марта Міланс;
- Ешер Енджел;
- Фейті Герма;
- Рейчел Зеглер;
- Гелен Міррен;
- Люсі Лью.
Відомо, що прем'єра супергеройського проєкту запланована на 2 червня 2023 року.