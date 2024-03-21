Після операції на головному мозку: важкохвора Шеннен Догерті показала фото з лікарні

Американська акторка Шеннен Догерті, відома своєю роллю у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", бореться з четвертою стадією раку грудей. Зірка опублікувала фотографію з лікарні після операції на головному мозку.

Догерті перенесла хірургічне втручання минулого року. А тепер акторка пригадала свої емоції, які переживала у той момент.

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Шеннен Догерті поділилась деталями операції

Догерті згадала операцію з видалення пухлини, яку перенесла минулого року. Акторка поділилась архівною фотографією. На світлині вона зображена на лікарняному ліжку. Хоча на фото Шеннен усміхається, зізнається, насправді була дуже наляканою.

Те, що у мене на лобі, призначалося для картографування. Я не ставила запитань, мене просто охопив страх і занадто багато всього, що відбувається. І це той момент, коли мені дали ліки для розслаблення, перш ніж приспати мене. Очевидно, що вони мені сподобалися,

– розповіла актриса.



Шеннен Догерті перед операцією / Фото з інстаграму акторки

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