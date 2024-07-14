Успіх у кіно та боротьба з онкологією: що відомо про Шеннен Догерті з "Всі жінки – відьми"

14 липня, стало відомо про смерть акторки Шеннен Догерті, яка здобула популярність завдяки серіалу "Всі жінки – відьми". Зірка протягом багатьох років боролася з раком молочної залози.

Легендарній акторці було лише 53 роки. Сумну звістку повідомила представниця акторки Леслі Слоун. Кіно 24 розповість детальніше про становлення кар'єри, особисте життя та хворобу Шеннен Догерті.

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Дитинство Догерті та її перші кроки в акторстві

Майбутня зірка народилася 12 квітня 1971 року в Мемфісі (Теннессі, США). Ще навчаючись у школі Шеннен зрозуміла, що хоче стати акторкою. Тоді вона активно брала участь у шкільних постановках, а згодом не побоялася піти на кастинги до серіалів "Мандрівники" та "Батько Мерфі", де успішно знялася в невеликих ролях.



Шеннен Догерті з батьком / Фото з інстаграму акторки

11-річна Догерті практично одразу отримала можливість зіграти Дженні Уайлдер у стрічці "Маленький будиночок у преріях". Вона знімалася в проєкті аж до його завершення у 1983 році. Пізніше Шеннен з'явилася в молодіжній комедії "Дівчата хочуть повеселитися" разом з Гелен Гант та Сарою Джесікою Паркер.

Успіх Шеннен Догерті в кіно

Зірковий час акторки розпочався у 1990 році. Саме тоді вона отримала роль Бренди Уолш у серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210". З того часу про Шеннен почали говорити. Догерті знялася в чотирьох сезонах стрічки, яку їй довелося покинути через розбіжності з колегами та знімальною групою.



Догерті у серіалі "Беверлі Хіллз, 90210" / Фото з інстаграму акторки

Тому, акторка розпочала роботу над іншими проєктами, зокрема над фільмом "Лоботряси", де зіграла головну роль. У 1998 році вона отримала ще більшу популярність завдяки появі у серіалі "Усі жінки-відьми", який розповідає історію трьох сестер-відьом, які намагаються перемогти зло. Після трьох сезонів серіалу Шеннен, маючи розбіжності з акторкою Алісою Мілано, вирішила покинути проєкт.

Протягом наступних кількох років Догерті тішила прихильників появою у фільмах "Інший день", телевізійних шоу "Жорстокі ігри", "Бо в Америці", "Північний берег" та проєктах "Розлучення з Шеннен Догерті" і "Дельфійський ефект". У 2007-му вона навіть заснувала продюсерську компанію No Apologies. Вже через рік Шеннен повернулася до легендарної ролі Бренди Уолш у спінофі "90210: Нове покоління". Через успіх стрічки кількість серій, в яких мала з'явитися акторка, збільшили від 5 до 8.

У 2014 році зірка разом з Холлі Марі Комбс зняла реаліті-шоу "Загублені краї з Шеннен та Холлі", в якому відвідала найцікавіші місця США.

Особисте життя Шеннен Догерті

За рік до смерті акторка розлучилася з фотографом Куртом Ісварієнком. Пара перебувала у шлюбі з 2011 року. Як зізнавалася Шеннен, причиною розриву стали зради її коханого.



Догерті та Ісварієнко / Фото з інстаграму акторки

До роману з Ісварієнко вона була двічі одружена:

з 1993 по 1994 – з актором і музикантом Ешлі Хемілтоном.

з 2002 по 2003 рік – з гравцем у покер Ріком Саломоном.

Діагноз Догерті

У 2015 році життя акторки кардинально змінилося. 19 серпня, вона дізналася, що має рак молочної залози. Цікаво, що того ж року вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування. Шеннен вважала, що саме через нього не отримала належного лікування, тому онкологія пішла метастазами на лімфатичну систему.



Шеннен Догерті хворіє на рак / Фото з інстаграму акторки

У травні 2016 року вона перенесла мастектомію, згодом – хімієтерапію, після чого – радіотерапію. Вже у 2017-му Догерті з радістю повідомила про ремісію, втім через три роки в ефірі ток-шоу Good Morning America вона зізналася, що хвороба повернулася. Тепер її стадія вийшла на четверту. У червні 2023 року вона поділилася, що рак дійшов до мозку, а згодом поширився на кістки. На початку 2024-го акторка оголосила, що розпочала нове лікування, втім її боротьба з раком закінчилася в липні.

Заяви Шеннен Догерті про Україну

Акторка активно підтримувала Україну з початку повномасштабного вторгнення. Раніше вона наголошувала на тому, щоб світові зірки не замовчували війну в Україні та поширювали правду в соцмережах.



Догерті висловила підтримку Україні / Скриншот з інстаграму акторки

Догерті неодноразово публікувала звернення Зеленського у соцмережах та просила своїх підписників їх поширювати. Також вона ділилася кадрами з міст, які зазнають обстрілів, та висловлювалася про звірства росіян на Київщині. Після підриву Каховської ГЕС Шеннен поширила допис благодійної організації, яка займається порятунком тварин. Таким чином, вона висловила підтримку українському народу.