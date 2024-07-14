Кіно 24 розповість про три захопливі серіали, від яких важко буде відірватися. Вони розповідають про світ змов, зрад і героїзму, який тримає у напрузі до останньої хвилини.

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"Повільні коні"

Британський шпигунський трилер заснований на серії книг Міка Геррона. Серіал розповідає про групу агентів MI5, яких заслали до так званого "Слоу-Гаус" через їхні професійні помилки.

Ці "повільні коні" під керівництвом суворого та саркастичного Джексона Лемба виконують рутинну роботу, але згодом все ж знаходять спосіб довести свою корисність, розкриваючи змови та рятуючи країну від небезпеки.

"Повільні коні": дивіться трейлер онлайн

"Розвідник"

Мінісеріал заснований на реальних подіях з життя ізраїльського шпигуна Елі Коена. Саша Барон Коен грає головну роль, втілюючи образ чоловіка, який проникає у найвищі ешелони сирійської влади у 1960-х роках.

Елі Коен, під вигаданим ім'ям Камаль Амин Таабет, здобуває довіру найвпливовіших людей Сирії, передаючи секретну інформацію Ізраїлю. Серіал показує напруженість подвійного життя, ризики викриття та особисту боротьбу Коена між обов'язком перед країною та любов'ю до родини.

"Розвідник": дивіться трейлер онлайн

"Джек Раян"

Американський екшн-серіал розповідає про Джека Раяна, аналітика ЦРУ, який випадково опиняється у центрі небезпечних міжнародних змов.

Завдяки своєму розуму та мужності, Джек з офісного працівника перетворюється на повноцінного польового агента, протидіючи терористичним загрозам і рятуючи світ від катастроф. Кожен сезон серіалу — це окрема історія, яка поєднує інтелектуальні виклики з динамічними бойовими сценами.

"Джек Раян": дивіться трейлер онлайн

У цих серіалах герої постають перед неймовірними труднощами та ризиками, але завжди знаходять спосіб перемогти.