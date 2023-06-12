Шеннен Догерті, яка хворіє на рак, відреагувала на екоцид в Україні

Шеннен Догерті, відома за роллю Прю Голлівелл у культовому серіалі "Всі жінки відьми", вкотре підтримала Україну. Днями вона опублікувала зворушливе фото змореного пса, якого вдалося врятувати із затопленої Херсонщини.

Голлівудська акторка нещодавно повідомила сумні новини про свою боротьбу з раком. Втім, зірка часто стежить за новинами російсько-української війни й небайдужа до воєнних злочинів, які Росія чинить в Україні.

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Шеннен Догерті висловилася про екоцид в Україні

У своєму інстаграмі акторка Шеннен Догерті розмістила сторіс з благодійною організацією, яка займається порятунком тварин. Варто наголосити, що жінка має близько двох мільйонів підписників.

На знімку до допису, який поширила зірка, можна побачити переляканого собаку, які лапами тримається за ногу волонтера. Як відомо, тварину дістали з затопленої Херсонщини. Таким чином, акторка висловила підтримку українському народу та тваринам, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.



Шеннен Догерті відреагувала на затоплення Херсонщини / Скриншот з інстаграму зірки

Заяви Шеннен Догерті про Україну

Нагадаємо, зірка активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Раніше вона наголошувала на тому, щоб світові зірки не замовчували війну в Україні та поширювали правду в соцмережах.

Крім цього, Догерті неодноразово публікувала звернення Зеленського в інстаграмі та просила своїх підписників їх поширювати.

Догерті ділилася також в інстаграмі кадрами з Краматорська, де внаслідок ракетного удару Росії загинуло понад 50 людей. Шеннен також висловлювалася про звірства росіян на Київщині.