"Елементарно, Ватсон": як зараз виглядають актори серіалу "Шерлок"

У 2010 році дебют детективного серіалу "Шерлок" привернув увагу мільйонів глядачів по всьому світу. Інтригуючий сюжет і талановитий акторський склад серіалу справили на глядачів незабутнє враження.

Розкриття справ Шерлоком Холмсом та доктором Ватсоном вразили не одну тисячу кіноманів. Кіно 24 покаже, як змінилися виглядають виконавці головних ролей у серіалі "Шерлок".

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Про що серіал "Шерлок"

Сюжет залишається знайомим шанувальникам детективних історій, але був майстерно адаптований до 21-го століття. Відомий детектив-консультант Шерлок Холмс у пошуках сусіда по квартирі перетинається з Джоном Ватсоном, військовим лікарем, який нещодавно повернувся з Афганістану.

Разом вони мешкають у будинку 221-Б на Бейкер-стріт у власниці квартири місіс Хадсон. Об'єднавшись, щоб допомогти Скотланд-Ярду у розкритті заплутаних справ, вони використовують поєднання спостережливості, аналізу, дедукції та найсучасніших технологій. Ватсон також веде хроніку їхніх пригод у блозі, завдяки чому Шерлок опинився в центрі уваги як знаменитий детектив.

"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Як виглядають зараз виконавці головних ролей

Бенедикт Камбербетч – Шерлок Холмс тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Мартін Фріман – Доктор Ватсон тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ендрю Скотт – професор Моріарті тоді і зараз / Колаж Кіно 24 (Фото Christopher Smith)

Якщо ви любите детективні історії, то перегляд серіалу "Шерлок" точно справить на вас враження. Однак ця стрічка відноситься до тих, які можна переглядати не лише один раз. Тому, якщо ж ви вже її дивилися, пропонуємо знову зануритися в детективний світ цього серіалу.