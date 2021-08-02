Я можу втратити роботу, мені погрожують, – Шерон Стоун про наслідки її агітації за вакцинацію
Джерело:Fox News
Шерон Стоун розповіла, як їй погрожують втратою роботи через те, що вона вважає, що всі учасники знімального процесу мають бути вакциновані від COVID-19.
Сьогодні Шерон Стоун балотується в національну раду директорів SAG-AFTRA (Гільдія кіноакторів США), робить всі щеплення і вважає медичне страхування одним з пріоритетних напрямків своєї кампанії, зокрема, під час пандемії COVID-19.
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Американська акторка запевняє, що її кар’єра перебуває під загрозою через її вимоги провакцинуватися усій знімальній групі майбутнього проєкту, в якому і вона бере участь.
Як актори, ви знаєте, справи у нас йдуть не дуже добре,
– каже Шерон Стоун у відео.
"Чи збираюся я йти на роботу до того, як всі учасники проєкту будуть вакциновані? Ні! При цьому, я можу втратити роботу, мені погрожують. І мене можуть звільнити, якщо всі не будуть вакциновані на майданчику", – доповнила актриса.
Також вона заявляє, що не буде працювати, поки всі не вакцинуються.
Я буду відстоювати всіх нас. Бо це смішно, що нам доведеться йти на роботу там, де нам небезпечно працювати,
– говорить Стоун.
У своєму інстаграмі актриса пояснила, чому вона так агітує за вакцинацію від COVID-19. Вона зазначає, що її рідні дуже сильно постраждали від коронавіруса: "Моя бабуся померла від COVID-19, моя хресна мама померла від COVID-19".
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Шерон Стоун вже вакцинована від COVID-19
Зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун вже отримала дві дози вакцини від COVID-19. До фотографії, де вона отримує щеплення, Шерон прикріпила посилання на сторінку глобальної організації CORE, яка допомагає пройти тестування та отримати щеплення від COVID-19. Знаменитість запевнила, що записатися на процедуру легко.
Нагадаємо про зірок, які вже вакцинувалися від COVID-19:
- Ієн Маккеллен;
- Ентоні Гопкінс;
- Олівер Стоун;
- Арнольд Шварценеггер;
- Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс та інші.