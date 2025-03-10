Шерон Стоун – 67: 4 високорейтингові фільми з королевою Голлівуду, про які ви могли не знати

Американська акторка Шерон Стоун спершу працювала моделлю та знімалась у рекламі. Та вже у 1990-х роках показала себе як одна з найкращих зірок десятиліття. За її участі вийшли такі популярні фільми як "Основний інстинкт", "Казино" та інші.

Шерон Стоун мала непростий життєвий шлях, але попри все вона досягла статусу однієї з королев Голлівуду. Сьогодні, 10 березня, акторка святкує день народження – їй виповнилося 67 років. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку фільмів з Шерон Стоун.

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"Велетень"

Рейтинг IMDb: 7,2

Двоє самотніх школярів несподівано зустрічаються та вирішують об'єднатися. Макс – мовчазний та незграбний і Кевін – маленький та хворобливий. Обоє зазнавали насмішок і знущань у своєму класі, як-от вирішили боротися проти несправедливості разом.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

Шерон Стоун зіграла роль Гвен Діллон, матір Кевіна. Акторці вдалося на повну перевтілитися у жінку, яка готова на все заради своєї дитини. Цей фільм один з найбільш неоціненних в її кар'єрі.

"Зламані квіти"

Рейтинг IMDb: 7,1

У центрі сюжету – Дон Джонстон, в якого успішна кар'єра та десятки завойованих сердець. Одного дня він отримує анонімний лист, де незнайомка сповіщає Дона про те, що він має 19-річного сина. Джонстон не збирається шукати хлопця, але його сусід думає інакше й дає чоловіку адреси всіх колишніх коханих.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

Шерон Стоун втілила роль Лори Міллер, однієї з колишніх коханок Дона. Вона показала себе як найкраща акторка в цьому фільмі й створила неймовірну хімію з головним героєм.

"Боббі"

Рейтинг IMDb: 7,0

Події фільму розгортаються у 1968 році в готелі Амбасадор, де незабаром мають вбити Роберта Ф. Кеннеді. Та працівники й жителі готелю просто живуть своїм життям. Однак деякі герої мимоволі таки стануть учасниками трагедії.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

У цій історичній драмі Шерон Стоун зіграла косметологиню Міріем Ебберз, яка працює в салоні готелю. Вміння акторки у комедійному жанрі вивели фільм на новий рівень. Її гра помітно виділяється у стрічці.

"Горе митець"

Рейтинг IMDb: 7,3

Фільм розповідає про молодого актора Грега Стестеро, який бере участь у зйомках фільму ексцентричного режисера. Він та його колеги не здогадуються, що стрічка після виходу в прокат отримає статус найгіршого фільму в історії кіно.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

Шерон Стоун взяла на себе роль Айріс Бертон, агента Грега Сестеро. Вона постала у незвичному образі, додавши родзинки цій нестандартній комедійній драмі.