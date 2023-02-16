У Шерон Стоун помер брат, який півтора року тому поховав свого 11-місячного сина

У родині Шерон Стоун знову трапилося горе. У віці 57 років помер її рідний брат Патрік Джозеф Стоун.

Сумною звісткою акторка поділилася у своїх соцмережах. Вона розповіла, що її молодший брат півтора року тому втратив сина Рівера, якому було лише 11 місяців. Відомо, що хлопчику відмовили всі внутрішні органи.

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У Шерон Стоун помер молодший брат

Молодший брат Шерон Стоун Патрік помер у неділю в Пенсільванії у віці 57 років. Згідно з інформацією видання TMZ, причиною смерті став серцевий напад, спричинений хворобою серця.

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Дружина Патріка шокована звісткою про смерть. У соцмережах вона поділилася, що зараз відчуває.

Моє серце начебто вирвали із грудей. Патрік пішов, щоб бути з нашим милим Рівером. Я не знаю, що сказати, він був моїм світом,

– боляче згадала вона.

Шерон Стоун також опублікувала фото з братом Патріком Джозефом Стоун.



Шерон Стоун з братом Патріком / Фото з інстаграму акторки

У актриси також є сестра Келлі Стоун та брат Майкл Стоун, який працював актором і знімався у фільмах "Швидкий та мертвий" (1995 рік), "Стирач" (1996 рік) та "Людина епохи Відродження" (2021 рік).