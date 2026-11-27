Голлівудська зірка Шерон Стоун привернула до себе увагу папараці. Цього разу акторка засвітилася не в розкішній сукні на червоній доріжці, а в кріслі колісному та з ортезом на нозі посеред Нью-Йорка. Однак приводів для паніки немає – знаменитість просто вкотре демонструє свої акторські здібності.

Як повідомляє Becoming, 68-річна зірка "Основного інстинкту" взялася за роботу над новою комедією, у якій її партнером став 35-річний американський актор єгипетського походження Рамі Юссеф.

Шерон Стоун помітили в кріслі колісному

23 листопада фотографи заскочили акторів під час зйомок нової стрічки Martha & Muhammad від кінокомпанії A24.

Шерон Стоун на зйомках / Фото Backgrid



На оприлюднених кадрах Стоун сидить у кріслі колісному, а на її нозі можна помітити ортез. Водночас Юссеф везе акторку вулицями Нью-Йорка.

Як саме цей епізод вписується в сюжет майбутньої комедії, творці поки не розсекречують. Схоже, інтригу вирішили зберегти не лише для глядачів, а й для папараці.

Що відомо про новий фільм із Шерон Стоун

У центрі сюжету – заможна нью-йоркська світська левиця, яка після смерті чоловіка зав'язує стосунки зі значно молодшим мусульманином.

Окрім романтичної історії та суттєвої різниці у віці, стрічка порушуватиме питання соціального статусу, грошей, релігії та імміграції. Одне слово, на звичайну романтичну комедію без незручних розмов розраховувати не варто.

Для Рамі Юссефа цей проєкт стане режисерським дебютом у повнометражному кіно. Він також написав сценарій, виконує одну з головних ролей та виступає продюсером.

До акторського складу долучилися Аманда Сейфрід і Джефф Деніелс, а серед продюсерів – творець популярного серіалу "Ведмідь" Крістофер Сторер.

Що ж до самої Шерон Стоун, то акторка продовжує активно працювати в кіно та театрі. Серед її нещодавніх проєктів – серіал "Ейфорія" та театральна постановка Speed-the-Plow.

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