Шеррі Шеперд розповіла про відсутність расового розмаїття в "Друзях"

Американська актриса й телеведуча ток-шоу The View Шеррі Шеперд заявила про відсутність расової різноманітності в "Друзях" і розповіла про свою коротку роль у серіалі в 1998 році.

"Я прекрасно провела час із "Друзями". Це дійсно так. Вони ("Друзі") були дійсно, дійсно прекрасні. "Друзі" – це чудово", – сказала вона.

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Однак Шеррі також турбує те, що в шоу все ж було мало темношкірих людей.

"Я живу в Нью-Йорку дев’ять років, і в цьому місті в шоу я завжди бачила різноманітність. Постійно. Коли ви йдете вулицею, ви не можете не побачити, наскільки інклюзивний Нью-Йорк. Це одне з найбільш інклюзивних та різноманітних міст, в якому я коли-небудь була. Тому було трохи складно побачити шоу, де ніхто не був схожий на мене", – сказала вона.

У всіх "білих" ситкомах мене називали чорною дівчиною,

– нагадала Шеррі Шеперд.

Шеррі Шеперд у серіалі "Друзі" в 1998 році: дивіться відео

Однак, Шеррі Шеперд розчарована, коли її не запросили на зйомки спеціального епізоду "Друзі: Воз’єднання".

"Всі виконавчі продюсери прийшли на знімальний майданчик і сказали: "Ми повинні повернути тебе в серіал. Ти просто неймовірна". І звичайно, коли люди говорять це мені, вони мене повертають. Так що, коли мені не зателефонували, я подумала: "Можливо я когось образила. Може, це було не так мило, як я думала".

І, якщо я колись зустрінуся із продюсерами, я запитаю: "Я когось образила? Тому що я хотіла б повернутися до зйомок. Це був би чудовий досвід",

– згадує Шеррі.