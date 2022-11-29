Чому кожному українцю варто переглянути драму "Щедрик": з’явився тизер і дата прем’єри

Історична драма "Щедрик" вийде в українських кінотеатрах 5 січня. Сьогодні, 29 листопада, вийшов тизер стрічки, яка покаже зруйновані людські долі на тлі війни.

"Щедрик" знятий в копродукції Польщі та України. Він розповідає про історію єднання культур трьох родин: українців, поляків та євреїв, які намагаються вижити з надією на світле майбутнє. А українська мелодія "Щедрика" стала символом світла та добра для героїв та героїнь картини.

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"Щедрик": особливості, сюжет та тизер

"Щедрик" — це елемент самоідентифікації, який допомагає зрозуміти "хто ти". Так пісня "Щедрик" для маленької Ярослави то пісня її родини, її коріння. У фільмі також звучатимуть польські та єврейські пісні, бо кожен народ має свою мову, свою пісню, і своє право на існування,

— поділилася режисерка фільму Олеся Моргунець-Ісаєнко.

"Щедрик" 2023: дивіться тизер картини

Дія картини розгортається в Івано-Франківську, під час Другої світової війни, де на зміну каральній системі СРСР ненадовго приходить нацистський режим Третього рейху.

Як зазначає пресслужба історичної драми, для відтворення історичної дійсності на екрані, творці консультувалися з істориками та краєзнавцями. За словами режисерки, фільм — збірний образ реальних історій кінця 30-х, початку 40-х років 20 сторіччя.

"Картина не про війну, а про життя звичайних людей під час військових дій та окупації. Наші герої не втрачають людяності та гідності, не дивлячись на всі випробування долі", – розповів продюсер проєкту Тарас Босак.

Кадр з фільму "Щедрик" / Пресслужба фільму

Він продовжив, що "фільм показує, що зміна тоталітарних режимів по суті нічого не змінює, а будь-які намагання силового розподілу територій завжди призводять до гуманітарної катастрофи". "На жаль, багато українських родин з початком повномасштабного вторгнення відчули це на собі. І хоча це кіно історичне, глядач знайде дуже багато паралелей із сьогоденням і зможе ще раз переконатись, що світло завжди перемагає темряву", — доповнив Босак.

Зйомки проєкту розпочалися наприкінці листопада 2019 року і тривали до лютого 2020, окремі сцени фільмували в серпні 2020, з перервою на карантин.

5 січня 2023 року "Щедрик" стартує в широкому прокаті в Україні.

Кадр з фільму "Щедрик" / Пресслужба фільму