Режисерка "Щедрика" назвала неприємну причину, чому Івано-Франківськ не підійшов для знімань

Українська режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко представила 5 січня свою кінострічку "Щедрик". Події у ній відбуваються на початку Другої світової війни в Івано-Франківську, тоді ще Станіславі. Але вона поділилась, чому там не вдалось зняти оригінальні кадри.

В офіційному синопсисі фільму "Щедрик" йдеться, що події картини розгортаються в Івано-Франківську, починаючи з 1938 року. Одна імперія витісняє іншу, керівні режими ворогують, світ довкола стрімко змінюється. І в центрі подій – три українські родини, які об’єдналися перед обличчям двох тоталітарних систем – СРСР та нацистського режиму Третього рейху. Усі вони різної національності – українці, поляки та євреї, але намагаються знайти порятунок та світло поміж буремних подій.

Читайте інтерв'ю повністю "Щедрик" варто подивитися, – відверта розмова з режисеркою фільму Олесею Моргунець-Ісаєнко

Ідею фільму втілила у реальність сценаристка Ксенія Заставська, а от режисерський підхід забезпечила Олеся Моргунець-Ісаєнко. За її словами, у Ксенії виникла ідея створити такий фільм ще у час Майдану 2013 – 2014 років.

"Коли я прочитала цей сценарій, мені він теж сподобався, тому що там була закладена тема, якою на той момент я вже займалася. Це період Другої світової війни й україно-польські відносини", – каже режисерка.

Проте передати настрій Івано-Франківська та його атмосферу не вдалось, адже перед зніманнями фільму команда побачила, що в місті практично не збереглись старі будинки, де б не було сучасних вікон, дверей чи кондиціонерів на фасадах. Тому фільм довелось знімати у спеціально збудованому павільйоні у Києві та Ніжиловичах (селище під Києвом).

Ми шукали місце, аби провести зйомки в Івано-Франківську, проте вулиць з будинками, де були б збережені старі вікна та двері, без кондиціонерів, не знайшли. Дуже дорого було б все замальовувати – це майже повністю малювати нове місто. Тому ми прийняли рішення зняти кіно в декорації. Вулиця – це декорація і весь будинок, який ви побачите у фільмі, повністю побудований у павільйонах,

– розповіла режисерка.

"Щедрик": дивитись трейлер фільму онлайн

Зазначимо, що такі історії в українському кіновиробництві трапляються не вперше. До прикладу, фільм "Кава з кардамоном" частково було знято у Жовкві на Львівщині, проте той же палац Фредрів-Шептицьких, де жив дядько польського шляхтича у серіалі, довелось косметично поремонтувати. Інші кадри з міста теж важко дались, адже "сучасність уже абсолютно зруйнувала тло минулого", розповідала в одному з інтерв'ю акторка Олена Лавренюк.