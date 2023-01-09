У яких країнах світу показали "Щедрика" та як фільм сприйняли іноземці

Перш ніж фільм потрапив до українського глядача 5 січня, "Щедрик" завоював серця міжнародних кінофестивалів. Його показали вже у понад 9 країнах світу. Як стрічку сприйняли іноземці на тлі російсько-української війни– читайте далі.

Напередодні прем’єри ми поговорили з режисеркою історичної драми Олесею Моргунець-Ісаєнко, яка розповіла нам багато цікавих деталей про фільм. Крім того, вона зазначила, що "Щедрик" продовжує подорожувати фестивалями.

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Як "Щедрика" сприйняли у світі на тлі війни Росії проти України

"Щедрика" показали в багатьох країнах світу. Режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко в інтерв’ю 24 Каналу пригадала: "Найбільше нас здивувало те, що фільм дуже вподобали на інших континентах: в Америці, Канаді, Австралії. Навіть у Нігерії він був показаний, і ми отримали головний приз на фестивалі. Звичайно, його возили і Європою, зокрема показали в Литві, Франції, Польщі. Неодноразово також він був показаний у Кореї, планується прокат в Японії".

Єврейські фестивалі й надалі продовжують запрошувати цей фільм, і ми плануємо ще декілька показів в Америці, знов таки на єврейських фестивалях. Що буде далі — подивимось,

– доповнила вона.

Режисерка також поділилася, що події після 24 лютого, змінили бачення цього фільму: "Якби ми показали цей фільм до 24 числа, то його б сприймали, мені здається, просто як драму".

"Так, можливо, він би сподобався глядачам, адже там є діти, тому що в основі сюжету певна драматична історія. Але з початком повномасштабної війни ця історична дійсність, яка вже з нами, українцями, траплялася, просто тотально повторилася, й уже ми дивимося на цю історію зовсім іншими очима. Навіть ті, хто не знав своєї історії, для них стає дуже важливими розуміти те, що відбулося і відбувалося насправді з українцями в стосунках з росіянами, з тоталітарним режимом. Розуміння того, що це тягнеться уже сторіччями, вся ця визвольна боротьба від російського тоталітарного режиму, який хоче знищити українців", – каже Олеся Моргунець-Ісаєнко.

За словами режисерки, іноземцям так само цей фільм цікавий через історичний контекст, який розповідає більше про ті відносини, які були між Україною і Росією, точніше Радянським Союзом.

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Що відомо про фільм

В офіційному синопсисі фільму "Щедрик" йдеться, що події картини розгортаються в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові, починаючи з кінця 1938 року. Одна імперія витісняє іншу, керівні режими ворогують, а світ довкола починає стрімко змінюватися.

За сюжетом, в одному будинку по сусідству живуть спершу сім’я українців, поляків та євреїв. Пізніше поселяються німці. Почалася Друга світова війна і часу на щасливе життя дорослих не залишилося. Проте були діти, які попри всі обставини, прагнули мати дитинство – і воно в них було, завдяки матері дівчинки Ярослави – викладачці співів Софії, яку зіграла Яна Корольова. Вона навчала їх співати, колядувати та продовжувати мріяти.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму онлайн