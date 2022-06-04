Що буде, якщо Ембер Герд не виплатить 10 мільйонів доларів Джоні Деппу

Найгучніший голлівудський суд між Джонні Деппом та Ембер Герд завершився. За вироком присяжних, Герд має сплатити компенсацію у розмірі 10, 35 мільйона доларів. Якщо цього не станеться – майно колишньої дружини Деппа можуть заарештувати.

Важливо зазначити, що суд зменшив присуджену Деппу суму у розмірі 15 мільйонів доларів до 10, 35 мільйона. Це сталося на підставі закону штату Вірджинія, який обмежує штрафні санкції. До слова, Герд має виплатити колишньому чоловікові 2 мільйони доларів.

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Наступним кроком може бути оскарження вироку, адже за твердженням адвокатки Елейн Бредехоф, актриса Герд "абсолютно не зможе" виплатити суму збитків.

Отримати рішення – це одне. Отримати гроші – зовсім інше,

– сказав юридичний аналітик Емілі Бейкер.

Крім того, адвокатка Бредехофт згадала у своїх остаточних аргументах минулого тижня, що 36-річна Герд вже нібито заплатила понад 6 мільйонів доларів судових витрат у зв'язку із судовим розглядом.

Що може статися, якщо Герд не виплатить всі кошти

Бейкер повідомила також, що це залежатиме від сторін, але вже після того, як 24 червня буде винесено ще одне остаточне рішення і, можливо, адвокати ще раз обговорять вирок.

Як повідомляють британські журналісти, Джонні Депп не прагнув покарати Ембер Герд грошима. Відомо, що актор більше зацікавлений у тому, щоб "вона не повторювала ці звинувачення".

Я думаю, якби я була в команді Деппа, вони розглянуть отримання судової заборони, щоб завадити Ембер Герд повторювати заяви, які присяжні вважають наклепницькими, а потім обмовити, що платежі не будуть зроблені й не буде винесено жодного судового рішення,

– прокоментувала Бейкер.

Однак, якщо сторона Деппа дійсно наполягатиме на отриманні грошей, вони можуть, за словами Бейкер, накласти арешт на майно Герд і "спробувати заарештувати її будь-яку заробітну плату, яка надходить".

Також Бейкер пояснила, що подання заяви про банкрутство не допоможе Герд із відшкодуванням збитків.

Суд між Джонні Деппом та Ембер Герд: основні факти

Нещодавно у США завершився один із найгучніших судових процесів останніх кількох років між 58-річним Джонні Деппом і 36-річною Ембер Герд. Суд визнав її винною у наклепі.

Як повідомив Депп, шість років тому через засоби масової інформації на нього було висунуто помилкові, дуже серйозні та кримінальні звинувачення, що викликало нескінченний шквал ненависницького контенту, що мало вплив на його життя та кар'єру.

Шість років тому назавжди змінилося моє життя, життя моїх дітей, життя найближчих мені людей, а також життя людей, які багато років підтримували й вірили в мене,

– сказав він.

Нагадаємо, Герд обмовила Деппа у своїй статті Washington Post 2018 року, в якій назвала себе "громадським діячем, який представляє насильство в сім'ї", і вимагала компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів.

Ембер Герд висловила "розчарування" після програшу справи про наклеп проти колишнього чоловіка Джонні Деппа.