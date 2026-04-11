Ці 4 фільми подарують вам багато щастя

Оскільки погода за вікном залишається дуже оманливою, а на душі може бути гірко, то фільми з яскравим сюжетом можуть допомогти привести до ладу свої думки. Ба більше, вони ще й подарують емоцію щастя.

Щоб не сумувати, 24 Канал рекомендує вибрати зі списку нижче бодай один фільм, підготувати собі смаколики і поринути на декілька годин у світ приємних емоцій.

Дивіться також Будете здивовані: якими були перші ролі у кіно відомих акторок

"Велика риба", 2003

Рейтинг IMDb: 7,9

Веселун Ед дуже хворий, а його сім'я намагається приділити багато часу, щоб в останні дні життя чоловік не відчував себе покинутим.

Чоловік продовжує розповідати фантастичні історії про своє життя, а це дуже сильно дратує його сина реаліста та прагматика. Та через декілька років йому таки належить дізнатись, чи дійсно батько все це вигадав, чи казка таки має своє місце у реальності.

"Маленька міс Щастя", 2006

Рейтинг IMDb: 7,8

Олівр Гувер народилась у доволі цікавій сім'ї. З батьком вона не бачиться, а мати приділяє їй дуже мало часу. Дядько, який є винахідником, перебуває у депресії через невдачу в особистому житті, а брат прийняв обітницю мовчання.

Та вся ця історія переплітається з мрією маленької Олів, яка найбільше у світі мріє взяти участь у конкурсі "Маленька міс Щастя".

"Джулі та Джулія", 2009

Рейтинг IMDb: 7,0

Дві жінки, дві епохи й одна пристрасть на двох – кулінарія. Джулія відкриває для себе французьку кухню у 1950-х, а через півстоліття Джулі вирішує вести блог, готуючи всі страви з книги Джулії.

Цікаво, чи зможе учениця перевершити свою учительку? У фільмі також можна побачити кількох акторів зі складу фільму "Диявол носить Prada".

"Амелі", 2001

Рейтинг IMDb: 8,3

Молода офіціантка Амелі живе у чарівному світі власних фантазій у Парижі. Одного разу вона вирішує зробити життя інших людей трохи кращим й починає потай допомагає тим, хто її оточує. Коли вона навчиться дарувати щастям іншим, то Амелі зможе знайти щастя і для себе.

Що подивитись під час приготування паски?

"Крашанка". Фільм розгортається навколо родини Забіяк, члени якої не бачилися вже багато років. Та цього Великодня вони вирішують зібратися в батьківському домі. Однак усе відбувається зовсім не так, як вони очікували. Адже батько поводиться доволі дивно – він вирішує збудувати ракету, щоб вдарити по Москві й таким чином завершити війну.

