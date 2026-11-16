Три фільми від Netflix для тих, хто сьогодні не має настрою для серйозного кіно

На Netflix уже доступні три комедії 2026 року з абсолютно різним почуттям гумору: від чоловіка, який раптом опинився у світі жіночого панування, до сімейного хаосу з Джоном Сіною.

24 Канал зібрав фільми для вечора, коли хочеться відпочити та добряче посміятися. Усі три стрічки є в українському каталозі Netflix, зокрема з українською аудіодоріжкою.

"Спочатку дами", 2026

Жанр: сатирична комедія

IMDb: 5,8

Деміен Сакс – успішний, самовпевнений чоловік, який звик, що світ обертається навколо нього. Проте одного дня він прокидається в альтернативній реальності, де головні ролі належать жінкам. Тепер колишньому королю офісу доведеться змагатися за посаду з жінкою, яку раніше він навіть не сприймав як серйозну конкурентку.

Чому варто подивитися: заради Саші Барона Коена, який опинився в ролі чоловіка, змушеного відчути всі принади дискримінації на власній шкірі. Комедія висміює гендерні стереотипи та чоловіче его. Щоправда, критики оцінили її неоднозначно, тож це радше варіант для любителів абсурдного гумору.



"Спочатку дами": дивитись трейлер

"Молодший брат", 2026

Жанр: комедія

IMDb: 5,5



Радд – успішний агент із нерухомості, який створив собі майже ідеальне життя. Дорогий одяг, прекрасна кар'єра, щаслива родина – усе під контролем. Але одного дня з'являється його непередбачуваний молодший «брат» Маркус, і ретельно вибудуваний світ починає розвалюватися.

Чому варто подивитися: заради абсолютно несумісного дуету Джона Сіни та Еріка Андре. Один намагається зберегти серйозне обличчя, інший перетворює все навколо на цирк. Якщо любите незручні ситуації, абсурдні жарти та комедії, де здоровий глузд давно звільнився, – це ваш варіант.



"Молодший брат": дивитись трейлер

"Найкращі з найкращих", 2026

Жанр: молодіжна комедія, драма

IMDb: 5,2



Дві подруги дитинства Мая та Анджалі приєднуються до університетської танцювальної команди, яка змагається у стилі боллівудського ф'южну. Дівчата мріють про перемогу на національному чемпіонаті, але дуже швидко розуміють, що за красивими костюмами та усмішками ховається справжня боротьба амбіцій.

Чому варто подивитися: заради яскравих танцювальних номерів, молодіжного гумору та історії про дружбу, яку випробовують конкуренцією. Це легка, енергійна комедія, після якої хочеться не лежати на дивані, а хоча б спробувати повторити кілька рухів. Хоча, можливо, краще не ризикувати.

"Найкращі з найкращих": дивитись трейлер

Також не зайвим буде переглянути ці французькі комедії, які точно вас повеселять.



