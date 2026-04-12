Старий український серіал, який треба подивитись на Великдень усією сім'єю
- Серіал "Сага" розповідає про історію родини Козаків та ключові події в Україні протягом століття.
- Прем'єра відбулася у жовтні 2020 року, серіал налічує 12 епізодів і має рейтинг 8,5 на IMDb.
Великдень – це свято, коли за столом збирається велика родина. Один із найкращих способів об'єднати всіх спільним заняттям під час свят – перегляд цікавого українського серіалу. Зокрема, йдеться про стрічку "Сага".
У матеріалі розповідаємо, чому цей серіал може стати хорошим варіантом для сімейного перегляду, про що його сюжет і хто виконав головні ролі.
Про що український серіал "Сага"?
Сюжет розгортається навколо історії родини Козаків. Події починаються ще перед Першою світовою війною і тривають протягом століття.
Глядач спостерігає за історією країни, її випробуваннями та ключовими подіями крізь призму однієї сім'ї: окупацію Києва 1941 року, трагедію Чорнобильської АЕС, розпад СРСР, проголошення незалежності України, Помаранчеву революцію та Євромайдан.
"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу
Через долю цієї родини показано, як різні покоління стають свідками й учасниками важливих історичних подій, а також як навіть найближчі родичі можуть опинитися по різні боки барикад.
Що відомо про серіал "Сага"?
Прем'єра цієї захопливої драматичної історії відбулася у жовтні 2020 року. Серіал ідеально підійде тим, кому сподобалася стрічка "І будуть люди", а також усім, хто цікавиться історією України.
Серіал налічує 12 епізодів і має високий рейтинг на IMDb – 8,5 бала з 10 можливих.
Головні ролі у серіалі виконали українські актори: Ада Роговцева (Богдана в старості), Лілія Цвєлікова (Богдана в юності), Дар'я Плахтій (Христина), Олександр Печериця, Григорій Бакланов, Яків Кучеревський та інші. У другорядних ролях також з'явилися Віктор Жданов, Олена Хохлаткіна, Микола Боклан, Наталія Денисенко та інші.
