Кіно Серіали Старий український серіал, який треба подивитись на Великдень усією сім'єю
12 квітня, 09:00
Старий український серіал, який треба подивитись на Великдень усією сім'єю

Ольга Паньків
Основні тези
  • Серіал "Сага" розповідає про історію родини Козаків та ключові події в Україні протягом століття.
  • Прем'єра відбулася у жовтні 2020 року, серіал налічує 12 епізодів і має рейтинг 8,5 на IMDb.

Великдень – це свято, коли за столом збирається велика родина. Один із найкращих способів об'єднати всіх спільним заняттям під час свят – перегляд цікавого українського серіалу. Зокрема, йдеться про стрічку "Сага".

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей серіал може стати хорошим варіантом для сімейного перегляду, про що його сюжет і хто виконав головні ролі.

Про що український серіал "Сага"?

Сюжет розгортається навколо історії родини Козаків. Події починаються ще перед Першою світовою війною і тривають протягом століття.

Глядач спостерігає за історією країни, її випробуваннями та ключовими подіями крізь призму однієї сім'ї: окупацію Києва 1941 року, трагедію Чорнобильської АЕС, розпад СРСР, проголошення незалежності України, Помаранчеву революцію та Євромайдан. 

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

Через долю цієї родини показано, як різні покоління стають свідками й учасниками важливих історичних подій, а також як навіть найближчі родичі можуть опинитися по різні боки барикад.

Що відомо про серіал "Сага"?

Прем'єра цієї захопливої драматичної історії відбулася у жовтні 2020 року. Серіал ідеально підійде тим, кому сподобалася стрічка "І будуть люди", а також усім, хто цікавиться історією України. 

Серіал налічує 12 епізодів і має високий рейтинг на IMDb – 8,5 бала з 10 можливих. 

Головні ролі у серіалі виконали українські актори: Ада Роговцева (Богдана в старості), Лілія Цвєлікова (Богдана в юності), Дар'я Плахтій (Христина), Олександр Печериця, Григорій Бакланов, Яків Кучеревський та інші. У другорядних ролях також з'явилися Віктор Жданов, Олена Хохлаткіна, Микола Боклан, Наталія Денисенко та інші.

Які комедії подивитись на Великдень?

Якщо ж ви хочете від душі посміятися всією сім'єю на Великдень, зверніть увагу на українські комедії: 

  • "Крашанка",
  • "Ну мам!",
  • "Я, "Побєда" і Берлін",
  • "Спіймати Кайдаша",
  • "Люксембург, Люксембург" та інші. 

Обирайте історію для своєї родини та насолоджуйтеся теплими моментами разом.