Що подивитись ввечері, коли хочеться розслабитись після роботи

Майже закінчення робочого тижня завжди впливає на рівень продуктивності та настрій. Уже не хочеться наполегливо працювати, а у голові сидять думки про відпочинок.

А декому по дорозі додому навіть випливає думка: а що подивитись на вечір? І 24 Канал уже підготував добірку фільмів, які допоможуть розібратись у цьому питанні.

"1+1", 2011

Рейтинг IMDb: 8,5

Це дуже сентиментальний і кумедний фільм про особливу дружбу. Філіпп – багатий аристократ, який внаслідок нещасного випадку опинився в інвалідному візку. Через це він потребує постійної опіки та догляду від інших людей. Аж раптом на роботу приходить влаштовуватись Дрісс – чоловік із кримінальними навиками, який просто хотів отримати довідку про працевлаштування, однак усе виходить не так, як той планував.

"Полонянки", 2013

Рейтинг IMDb: 8,2

Кримінальний трилер розповідає про сусідів Доверів і Бірчів, які зібрались разом відсвяткувати День Подяки. Та наприкінці святкування помічають, що їхні маленькі донечки зникли. Келлер Довер бере справу у свої руки, а допомагає йому детектив Локі. Чи вдасться знайти дівчаток живими і хто насправді опиниться під міткою головного підозрюваного?

"Не хвилюйся, серденько", 2021

Рейтинг IMDb: 6,3

Еліс і Джек живуть у закритій спільноті "Перемога", яка здається справжнім раєм. Чоловіки працюють над таємничим проєктом, а жінки насолоджуються комфортним життям, займаючись хатніми справами. Та поступово Еліс починає помічати дивні речі – спершу зникнення жителів, а потім підозрілу поведінку своєї подруги. Головна героїня все більше сумнівається в реальності світу, в якому вона живе, і коли починає ставити занадто багато питань, то її змушують замовкнути.

"Ми – Міллери", 2013

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет розгортається навколо дрібного шахрая Девіда, який створює фальшиву родину, щоб провести контрабанду через кордон. Дружиною стає стриптизерка округу, донькою – сусідське стерво, а сином – місцевий "дурачок". Тепер їм потрібно не проколотися на кордоні.

Які українські фільми на вечір можна подивитись?

До вашої уваги пропонуємо стрічку "Гніздо горлиці", яка вийшла у 2016 році. Сюжет розповідає про важку долю українських жінок, які вирушили на заробітки за кордон. Головна героїня Дарина через складне фінансове становище їде до Італії й залишає своїх чоловіка та доньку у карпатському селі на Буковині.

Також вартий уваги фільм "Плем'я", що став першим у світі, який зняли без єдиного слова – виключно українською жестовою мовою. Автори також не додали субтитрів чи закадрового голосу.