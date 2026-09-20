Кіно, яке зближує: 4 зворушливі фільми про татусів, від яких на очах з'являться сльози

Щороку у третю неділю вересня Україна відзначає Всенародний день батька. Ця дата нагадує про силу чоловічої турботи, незламність і вміння підтримати дитину навіть у найскладніші миті життя.

24 Канал зібрав добірку сильних фільмів, які допоможуть по-новому поглянути на стосунки батьків і дітей та обрати ідеальну кінокартину для вечірнього перегляду.

"У гонитві за щастям" (2006)

Рейтинг IMDb – 8,0

Через невдалі інвестиції Кріс Гарднер опиняється на межі бідності. Дружина кидає його, тож чоловік бере на себе повну турботу про маленького сина. Опинившись просто неба, герой влаштовується неоплачуваним стажистом у брокерську контору з надією отримати робоче місце. Неймовірна відданість батька вчить хлопчика ніколи не здаватися навіть у лихі часи.

"У гонитві за щастям": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають акторську гру Вілла Сміта та щиру емоційну глибину стрічки. Водночас деякі автори критикують картину за надмірний мелодраматизм і занадто прямолінійне возвеличення матеріального успіху як єдиної мети у житті людини.

"Велика риба" (2003)

Рейтинг IMDb – 7,9

Прагматичний журналіст Вілл Блум приїздить до смертельно хворого батька Едварда, з яким давно втратив спільну мову. Старий усе життя переповідав дивовижні казки про велетнів, чаклунок і таємничі міста, замість реальних фактів своєї біографії. Син вирушає на пошуки правди про минуле рідної людини, намагаючись відокремити міфи від дійсності. Лише наприкінці шляху він усвідомлює, що саме фантазії батька допомагали родині долати сірі будні та біль.

"Велика риба": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють режисерську майстерність Тіма Бертона та зворушливий фінал історії. Втім, деякі критики говорять про відсутність класичної напруги у сценарії та надмірне захоплення режисера гротескними візуальними ефектами.

"Місіс Даутфайр" (1993)

Рейтинг IMDb – 7,1

Актор Деніел Гілард важко переживає розлучення з дружиною, адже суд дозволяє йому бачити дітей лише раз на тиждень. Щоб щодня спілкуватися з сином і доньками, відчайдушний тато перевдягається у літню шотландську хатню робітницю. В образі літньої пані він наймається до власного колишнього дому, де наводить бездоганний лад і вчиться дисципліні. Подвійне життя героя призводить до низки курйозних ситуацій, що ставлять під загрозу всю його авантюру.

"Місіс Даутфайр": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються неперевершеною імпровізацією Робіна Вільямса. Однак окремі кінознавці нарікають на сентиментальність сюжетних поворотів і шаблонність другорядних персонажів.

А якщо ви не знаєте, що увімкнути дитині українською, пропонуємо вам ознайомитись з нашою добіркою добрих та пізнавальних мультфільмів на вечір.