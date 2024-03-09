4 фільми, які можна переглянути з дітьми на канікулах

Сімейний перегляд фільмів – це завжди душевно та атмосферно. На весняних канікулах батьки мають чудову можливість провести більше часу з дітьми та подивитись разом цікаві фільми.

Кіно 24 відібрало 4 особливих кінострічок, які будуть до вподоби як дітям, так і дорослим. Вони зроблять канікули ваших дітей затишним та веселим.

Дивіться також Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

"Поліцейський пес", 2018

Це дотепна дитяча комедія про поліцейського собаку і детектива ФБР, які разом розслідують серйозну та водночас заплутану справу про контрабанду рідкісних тварин.

За сюжетом, місцевий детектив змушений працювати із балакучим собакою Максом. Для того, аби розкрити цю справу, їм потрібно під прикриттям виступити в ролі учасника і дресирувальника на престижній виставці собак у Лас-Вегасі, де вони знайомляться з колоритною компанією балакучих собак, які допомагають їм на цьому шляху. Дізнайтеся, як поліцейський собака та агент ФБР справлялися з труднощами їхнього спецзавдання у Лас-Вегасі, подивившись фільм.

"Поліцейський пес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди Паддінгтона 2", 2017

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

У другій частині захоплюючого фільму глядач побачить продовження неймовірної історії милого ведмедика Паддінгтона у Лондоні.

За сюжетом, Паддінгтон добре облаштувався в родині Браунів. Однак, він все ж сумує за своєю улюбленою тітонькою Люсі. Паддінгтон хоче передати їй подарунок – унікальну антикварну книжку про Лондон. Вона є досить дорогою, тому ведмедик знаходить роботу і збирає гроші.

Яке ж було розчарування Паддінгтона, коли він почув від власника магазину, що на днях відбулася крадіжка зі зломом і відкладена для нього книга безслідно зникла.

Обурений несправедливій долі, ведмедик вирішує розібратися в цій ситуації та знайти злодія.

"Пригоди Паддінгтона 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Патрік", 2018

Головна героїня кінострічки – молода, симпатична вчителька на ім'я Сара. В дівчини є чимало пролем по роботі та невдачі в особистому життю. Її життя проходить в постійному русі та хаосі. Останнє, що хотіла б головна героїня – це ще за кимоь доглядати. Однак, її бабуся має іншу думку щодо цього. Тому, вона віддала своїй онучці дуже вередливого та шкідливого песика на прізвисько Патрік. Цей собака знає, як зіпсувати життя Сарі, постійно ставлячи її в незручні положення. Проте Патрік змушує Сару багато над чим замислитись.

"Патрік": дивіться онлайн трейлер фільму

"День "Так", 2021

Сюжет фільму розповідає історію звичайного американського подружжя Торессів та їхніх 3 дітей. Втомившись від відмов, нащадки пропонують батькам провести вихідні по-іншому. Всього на день батьки Елісон і Карлос мають забути про всілякі заборони і погоджуватись на те, що пропонують їхні діти. Головні герої потрапляють у багато курйозних ситуацій через таку авантюрну затію.

"День "Так"": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте кінострічку, яка вам найбільше сподобалася, та дивіться її разом з вашими дітьми під час канікул. Приємного перегляду!