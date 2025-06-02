Редакція Кіно 24 зібрала фільми та серіали, які гарантовано забезпечать гарний настрій. Якщо ви у пошуку способу підбадьоритися – перегляд кіно у затишній атмосфері стане одним з варіантів.

До слова Для душевного спокою: 3 найкращі фільми, які допомагають пережити тривогу

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Рік: 2003

Режисер: Дональд Пітрі

Рейтинг IMDb: 6,5

Головна героїня – журналістка Енді Андерсон – отримує нестандартне завдання на роботі. Їй потрібно написати статтю про те, що роблять жінки, коли хочуть позбутися чоловіка. На цей матеріал у неї всього 10 днів. Тож дівчина має знайти будь-якого хлопця, закохати його в себе, а потім "відшити". В її око впадає Енді, який саме посперечався з босом, що зможе за 10 днів закохати в себе дівчину.

Ця класика романтичного жанру, де кумедні ситуації, несподівані сюжетні повороти й зворушлива історія кохання.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер онлайн

"Добийся успіху"

Рік: 2000

Режисер: Пейтон Рід

Рейтинг IMDb: 6,2

Кожна університетська футбольна команда має групу підтримки. Це запальні дівчата, які заводять натовп і підтримують гравців. Навіть серед цих колективів є свій чемпіонат. Боротьба на ньому не менш напружена, аніж на футбольному полі, а деколи справа доходить до хитрощів і несподіваних прийомів.

Цей спортивний фільм не тільки веселий, але й мотиваційний, бо нагадує, як важливо продовжувати боротись. Але також він є справжнім зарядом енергії й драйву. Енергійні та підбадьорливі виступи дівчат, танцювальні номери, – це те, що миттєво викликає усмішку.

"Добийся успіху": дивіться трейлер онлайн

"Початкова школа "Ебботт""

Рік: 2021 – дотепер

Керівник проєкту: Квінта Брансон

Рейтинг IMDb: 8,2

Комедійний серіал розповідає про буденне життя вчителів та учнів початкової школи. В одній з найгірше профінансованих державних шкіл працюють самовіддані вчителі. Вони не втрачають надії та продовжують допомагати учням здобути освіту й отримати шанс на світле майбутнє.

Щирість персонажів серіалу, його легка атмосфера, чарівні персонажі й тонкий гумор, – все це робить його обов'язковим для перегляду.

"Початкова школа "Ебботт"": дивіться трейлер онлайн

"Тед Лассо"

Рік: 2020 – 2023

Керівник проєкту: Джейсон Судейкіс і Брендан Гант

Рейтинг IMDb: 8,8

У центрі серіалу – тренер провінційної команди коледжу з американського футболу, якого запрошують стати менеджером англійської команди прем'єр-ліги "Річмонд". Та в Теда немає жодного досвіду, його ненавидять і футболісти, і вболівальники, а власниця клубу хоче підставити чоловіка. Та з кожним днем тренер завойовує любов і повагу щирістю й оптимізмом.

Серіал вже підкорив серця мільйонів глядачів, тому перегляньте його, якщо ви ще не встигли. Це справжня терапія добром, оптимізмом і вірою в людей. Він сподобається, навіть якщо ви не прихильник спорту.

"Тед Лассо": дивіться трейлер онлайн