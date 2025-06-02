Гарний настрій гарантовано: 4 легкі фільми та серіали, які змусять усміхнутися
- Редакція Кіно 24 рекомендує 4 легкі фільми та серіали для підняття настрою: "Як позбутися хлопця за 10 днів", "Добийся успіху", "Початкова школа 'Ебботт'", "Тед Лассо".
- Ці стрічки відзначаються кумедними ситуаціями, мотиваційними моментами, чарівними персонажами, та загалом є зарядом енергії й оптимізму.
Потужні блокбастери чи напружені трилери – це кіно, яке обожнює багато глядачів, але навряд чи воно зможе підняти настрій, чи допоможе позбавитись тривоги. Легкі та добрі стрічки бувають недооціненими, хоч саме вони дарують приємні емоції й під час, і після перегляду.
Редакція Кіно 24 зібрала фільми та серіали, які гарантовано забезпечать гарний настрій. Якщо ви у пошуку способу підбадьоритися – перегляд кіно у затишній атмосфері стане одним з варіантів.
До слова Для душевного спокою: 3 найкращі фільми, які допомагають пережити тривогу
"Як позбутися хлопця за 10 днів"
Рік: 2003
Режисер: Дональд Пітрі
Рейтинг IMDb: 6,5
Головна героїня – журналістка Енді Андерсон – отримує нестандартне завдання на роботі. Їй потрібно написати статтю про те, що роблять жінки, коли хочуть позбутися чоловіка. На цей матеріал у неї всього 10 днів. Тож дівчина має знайти будь-якого хлопця, закохати його в себе, а потім "відшити". В її око впадає Енді, який саме посперечався з босом, що зможе за 10 днів закохати в себе дівчину.
Ця класика романтичного жанру, де кумедні ситуації, несподівані сюжетні повороти й зворушлива історія кохання.
"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер онлайн
"Добийся успіху"
Рік: 2000
Режисер: Пейтон Рід
Рейтинг IMDb: 6,2
Кожна університетська футбольна команда має групу підтримки. Це запальні дівчата, які заводять натовп і підтримують гравців. Навіть серед цих колективів є свій чемпіонат. Боротьба на ньому не менш напружена, аніж на футбольному полі, а деколи справа доходить до хитрощів і несподіваних прийомів.
Цей спортивний фільм не тільки веселий, але й мотиваційний, бо нагадує, як важливо продовжувати боротись. Але також він є справжнім зарядом енергії й драйву. Енергійні та підбадьорливі виступи дівчат, танцювальні номери, – це те, що миттєво викликає усмішку.
"Добийся успіху": дивіться трейлер онлайн
"Початкова школа "Ебботт""
Рік: 2021 – дотепер
Керівник проєкту: Квінта Брансон
Рейтинг IMDb: 8,2
Комедійний серіал розповідає про буденне життя вчителів та учнів початкової школи. В одній з найгірше профінансованих державних шкіл працюють самовіддані вчителі. Вони не втрачають надії та продовжують допомагати учням здобути освіту й отримати шанс на світле майбутнє.
Щирість персонажів серіалу, його легка атмосфера, чарівні персонажі й тонкий гумор, – все це робить його обов'язковим для перегляду.
"Початкова школа "Ебботт"": дивіться трейлер онлайн
"Тед Лассо"
Рік: 2020 – 2023
Керівник проєкту: Джейсон Судейкіс і Брендан Гант
Рейтинг IMDb: 8,8
У центрі серіалу – тренер провінційної команди коледжу з американського футболу, якого запрошують стати менеджером англійської команди прем'єр-ліги "Річмонд". Та в Теда немає жодного досвіду, його ненавидять і футболісти, і вболівальники, а власниця клубу хоче підставити чоловіка. Та з кожним днем тренер завойовує любов і повагу щирістю й оптимізмом.
Серіал вже підкорив серця мільйонів глядачів, тому перегляньте його, якщо ви ще не встигли. Це справжня терапія добром, оптимізмом і вірою в людей. Він сподобається, навіть якщо ви не прихильник спорту.
"Тед Лассо": дивіться трейлер онлайн