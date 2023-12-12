Не лише "Гаррі Поттер" і "Сам удома": 50 фільмів, які треба подивитися перед Новим роком

Зимові свята вже розпочались, а це означає, що час переглядати атмосферні фільми та насолоджуватися затишними вечорами вдома. Однією з традицій багатьох сімей у цей період є перегляд "Сам удома" та "Гаррі Поттера", однак не лише ці стрічки варті вашої уваги.

Якщо ви вже встигли подивитися всі культові стрічки або ж шукаєте щось інше, тоді ця добірка точно для вас.

Не пропустіть 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

50 фільмів, які треба подивитися перед Новим роком

"Крампус: Викрадач Різдва" "Подарунок на Різдво" "Хто в домі тато" "Родинний обмін"

"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму

"У пошуках Санта Лапуса" "Реальне кохання" "Відпустка по обміну" "Як Грінч украв Різдво" "Різдвяні Хроніки" "Любіть Куперів" "Чотири Різдва" "Різдвяні канікули" "Різдво кота Боба" "Дуже погані матусі 2" "Поки ти спав" "Диво на 34-й вулиці" "Фея-хрещена" "Аромат кохання" "Корона на Різдво" "101 далматинець"

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"101 далматинець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім'янин" "Чарлі і шоколадна фабрика" "Втрачене Різдво" "А що щодо тебе?" "Щасливого Різдва" "На місці принцеси" "Дуже Мюрреєвське Різдво" "Подорож до Різдвяної зірки" "Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено" "Пригоди S Миколая" "Напередодні Різдва" "Палітра Різдва" "До дідька щасливе Різдво" "Ненавиджу Різдво" "Ангел по сусідству" "Я вірю в Санта Клауса" "Татусь до Різдва" "Пара на свята" "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке"

"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму