6 затишних фільмів і серіалів, які варто подивитися у дощові вечори

Коли небо затягується темними хмарами, а за вікном чутно грім, – це знак, що час організувати собі домашній затишок і подивитися хороші фільми. Адже немає нічого кращого у такий час, ніж загорнутися в теплу ковдру і зануритися у світ кіно.

Кіно 24 розповість про стрічки, які зможуть доповнити атмосферу затишку, додати нотку ностальгії і викликати приємні емоції у дощовий осінній вечір.

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"Розумник Вілл Гантінґ"

Геніальний юнак Вілл працює звичайним прибиральником в технологічному інституті в Массачусетсі. Коли викладачі розкривають його талант, хлопець проходить кілька сеансів терапії, що змінює його життя.

"Розумник Вілл Гантінґ": дивіться трейлер онлайн

"Труднощі перекладу"

Двоє чужинців зустрічаються в Токіо: актор та молода жінка, дружина фотографа. Вони почуваються чужими у незнайомому місці, і саме це їх об'єднує.

"Труднощі перекладу": дивіться трейлер онлайн

"Клуб "Сніданок""

Один з найкращих молодіжних фільмів розповідає про п'ятьох учнів, які проводять суботу у бібліотеці через покарання. Їхнє завдання – написати твір. Та коли вчитель покидає аудиторію, вони дізнаються багато нового одне про одного.

"Клуб "Сніданок"": дивіться трейлер онлайн

"Твін Пікс"

Культовий серіал розповідає, як у маленькому місті Твін Пікс стається загадкове вбивство популярної дівчини Лори Палмер. Агента ФБР Дейла Купера викликають розслідувати цю справу, тому він занурюється у таємниці містечка.

"Твін Пікс": дивіться трейлер онлайн

"11.22.63"

Серіал створений за романом Стівена Кінга та розповідає про вчителя англійської мови, який випадково отримує можливість подорожувати в часі. Його завдання – запобігти вбивству президента Кеннеді у 1963 році. Проте подорож у минуле приховує безліч небезпек, а зміна історії має свої наслідки.

"11.22.63": дивіться трейлер онлайн

"Патрік Мерлоуз"

Це історія Патріка Мерлоуза – представника англійської аристократії. Він бореться з травмами дитинства, залежністю від наркотиків та алкоголю, намагаючись знайти себе і зцілитися від внутрішніх демонів.

"Патрік Мерлоуз": дивіться трейлер онлайн

Кожен з цих фільмів і серіалів пропонує унікальний сюжет, що зуміє створити затишну атмосферу у дощову погоду. Виберіть один з них, загорніться в плед і насолоджуйтеся переглядом.