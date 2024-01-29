Якщо сподобався фільм "Люблю тебе ненавидіти": 3 романтичні комедії для перегляду в парі

24 січня у кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Люблю тебе ненавидіти" – однієї з найочікуваніших романтичних комедій останніх років. Це легка стрічка про кохання, яка наповнить ваші стосунки романтичним настроєм.

Після перегляду вам захочеться зберегти той вайб, який отримали на кіносеансі, а нова добірка 24 Каналу допоможе в цьому.

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Романтичні фільми для перегляду в парі

"Вийду за тебе"

Рік: 2022

Країна: США

У ролях: Дженніфер Лопес, Оуен Вілсон, Сара Сільверман, Малума, Джиммі Феллон, Джон Бредлі, Катріна Каннінгем

Рейтинг IMDb: 6.1

Попзірки Кет Вальдес (яку зіграла Дженніфер Лопес) та Бастіан (роль якого виконав іспанський артист Малума) готуються до розкішного весілля. За мить до виходу на сцену Кет дізнається, що коханий зраджує її з асистенткою. Тож артистка спонтанно знаходить заміну для нареченого просто із залу. Її вибір падає на шкільного вчителя математики.

"Вийду за тебе": дивіться онлайн трейлер фільму

"Любов у квадраті"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рік: 2021

Країна: Польща

У ролях: Адріанна Хлебіцка, Матеуш Банасюк, Агнешка Жулевська

Рейтинг IMDb: 5.1

За сюжетом, знаменитий журналіст і відомий бабій починає переосмислювати свої рішення після того, як закохується в таємничу модель, яка веде подвійне життя.

"Любов у квадраті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Друзі по сексу"

Рік: 2011

Країна: США

У ролях: Джастін Тімберлейк, Міла Куніс, Патрісія Кларксон

Рейтинг IMDb: 6.5

Звершуємо романтичний кіновечір популярною комедією з Джастіном Тімберлейком та Мілою Куніс у головних ролях. Вони зіграли рекрутера та артдиректора, які починають дружити і їхнє взаєморозуміння призводить до випадкового сексу без жодних емоційних зобов'язань.

"Друзі по сексу": дивіться онлайн трейлер фільму