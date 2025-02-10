Що дивитися, коли хочеш поплакати: 6 щемливих фільмів, які доведуть до сліз

Катарсис настає не тільки від щирого сміху чи шалених гострих емоцій. Іноді все, що потрібно глядачеві, щоб вивільнити емоції – це добре поплакати. Це можуть бути як біографічні фільми, так і історії кохання чи фільми про тварин.

24 Канал зібрав зворушливі та щемливі фільми, які неможливо дивитися без сліз. Для перегляду таких стрічок запасайтесь попкорном, упаковкою серветок та улюбленим пледом.

До слова Розслаблять і підіймуть настрій: 4 легкі фільми для гарного вечора понеділка

"Могила світлячків" (1988)

Події фільми відбуваються в Японії у час Другої світової війни. Сироти Сейта і Сецуко після втрати матері та бомбардування міста спершу знаходять притулок у тітки. Після її дорікань вони оселяються в покинутому бомбосховищі. Сейта хоче подбати про Сецуко, але обидвоє починають хворіти та голодувати. Моторошна драма нікого не залишить байдужим.

"Могила світлячків": дивіться трейлер онлайн

"Винні зірки" (2014)

Це щемлива історія про підліткове кохання. Дівчина, яка хвора на рак, закохується у хлопця зі своєї групи підтримки. Знаменита адаптація роману Джона Гріна не зможе не розчулити до сліз.

"Винні зірки": дивіться трейлер онлайн

"P.S. Я кохаю тебе" (2007)

Романтична драма розповідає про Джеррі, який навіть після смерті підтримує колишню дружину Голлі. Він дає їй поради, що крок за кроком виводять її з тяжкої депресії.

"P.S. Я кохаю тебе": дивіться трейлер онлайн

"Фрагменти жінки" (2021)

Фільм розповідає про молоду заміжню жінку, яка переживає втрату дитини під час пологів. Вона намагається впоратися з травмою, а її чоловік на межі божевілля. Акторська гра Ванесси Кірбі вражає до глибини душі.

"Фрагменти жінки": дивіться трейлер онлайн

"Життя і мета собаки" (2017)

Фільми про тварин дуже часто здатні розчулити до сліз. Як і стрічка про золотистого ретривера Бейлі, який проживає багато різних життів. Наприкінці фільму він робить висновок про людей та свою мету в цьому житті.

"Життя і мета собаки": дивіться трейлер онлайн

"У гонитві за щастям" (2007)

Незламний чоловік Кріс та його маленький син залишаються без даху над головою. Кріс влаштовується на неоплачуване стажування та робить все можливе для того, щоб його маленька сім'я була щасливою.

"У гонитві за щастям": дивіться трейлер онлайн