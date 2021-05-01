У родинному колі: що подивитися на пасхальних вихідних

Після того, як скуштуєте усі паски, наспіваєтеся гаївок, відвідаєте друзів, пропонуємо переглянути найбільш душевні кінострічки, які змусять вас посміхнутися і якісно провести час з рідними.
Великдень – це завжди неймовірний і затишний час з родиною. Спеціально до Великодня та травневих свят ми підібрали кілька сімейних фільмів, які ідеально впишуться в атмосферу свята.
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"Людина на ім’я Уве"
Рік: 2015
Країна: Швеція
Рейтинг IMDb: 7,7
Оригінальна назва: En man som heter Ove
Хто ж такий Уве? Літній буркотун, дістає сусідів вічними причіпками. Його злить усе навколо: сміття поза межами смітника чи неправильно припаркована машина. І, здається, він терпіти не може нікого і нічого у всьому світі. Він живе сам-один у своєму будинку, день за днем дотримуючись чітких правил та принципів, а на інших людей дивиться так, ніби вони тільки те й роблять, що намагаються зіпсувати йому життя. Проте одного дня, у нього з’являються сусіди – жваві і говіркі. Спілкуючись з ними, Уве стає зовсім іншим. Який він – справжній Уве – шукайте відповіді у фільмі.
Кінострічка знята за мотивами однойменної книги Фредріка Бакмана.
"Людина на ім’я Уве" 2015 рік: дивіться трейлер
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"Крістофер Робін"
Рік: 2018
Країна: США, Великобританія
Рейтинг IMDb: 7,3
Оригінальна назва: Christopher Robin
Ми дорослішаємо, а дитячі ігри завжди згадуємо з усмішкою. Колись Крістофер Робін разом зі своїми друзями: Вінні Пухом, Кроликом, Тигрою, Совою, П’ятачком, Іа-Іа та Кенго, подорожував Стоакровим лісом. Сьогодні він – батько, дорослий чоловік та сумлінний робітник. Усе його життя зосереджував навколо роботи,. Втім, часу на розваги із сім’єю – не вистачало.
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Раптом Крістофер Робін зустрічає свого давнього друга Вінні Пуха. Ведмежа повернулося, аби нагадати дорослому заклопотаному чоловіку, що в душі він завжди лишається безтурботним хлопчиком.
Сімейний фільм є ігровою адаптацією всесвітньо відомої казки Алана Мілна.
"Крістофер Робін" 2018 рік: дивиться трейлер
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"Пригоди маленького Ремі"
Рік: 2018
Країна: Франція, Бельгія
Рейтинг IMDb: 7,1
Оригінальна назва: Rémi sans famille
Події у фільмі відбуваються у Франції в середині XIX століття. 10-річний сирота Ремі живе із прийомними батьками. Коли родину спіткала фінансова скрута, вітчим вирішив відвести Ремі до дитячого притулку. Дорогою хлопчик намагається втекти і зустрічає старенького вуличного артиста. Цей дідусь домовився з вітчимом, заплативши йому гроші, та забрав Ремі із собою. У Ремі виявляється музичний талант, і мандрівний музикант створює нові пісні, які вони з хлопчиком виконують під час своїх подорожей.
Драматична комедія є екранізацією відомого французького роману Гектора Мало "Без сім’ї".
"Пригоди маленького Ремі" 2018 рік: дивіться трейлер
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"Війна з дідусем"
Рік: 2021
Країна: США, Великобританія, Канада
Рейтинг IMDb: 5,6
Оригінальна назва: The War with Grandpa
Хлопчик Пітер переживає важкий період у своєму життя. Нещодавно померла його улюблена бабуся. Дідусь приїхав до них погостити, так думав хлопчик, але все сталося інакше. Він житиме з ними невизначений час. Що найбільше вразило хлопчика – це те, що дідусь буде жити у його кімнаті. Звісно, Пітер переселяється у тісну кімнатку на горищі, оскільки з дідусем він жити відмовляється.
"Війна з дідусем" 2021 рік: дивіться трейлер
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Попри любов до родини, хлопчик все ж розпочинає війну проти дідуся. Вірні друзі йому охоче в цьому допомагають. Та виявляється, що і дідусь не планує сидіти склавши руки й терпіти знущання онука.
Сімейна комедія знята за дитячим романом письменника Роберта Кіммела Сміта.
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"Їжак Сонік"
Рік: 2019
Країна: США, Японія, Канада
Рейтинг IMDb: 6,5
Оригінальна назва: Sonic the Hedgehog
У центрі сюжету – хлопчина на ім'я Том, який працює у поліції. Він прагне зробити кар’єру, але йому постійно щось заважає. Раптом він зустрічає дивну істоту. Це схожий на їжака прибулець Сонік. Створіння може рухатися з величезною швидкістю. Щоб його спіймати, влада наймає злого й безжального доктора Айво Роботніка, відомого за іменем Еггман. Божевільний науковець мріє підкорити собі усю планету.
"Їжак Сонік" 2019 рік: дивіться трейлер
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