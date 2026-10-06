Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів тижня

Стрімінговий сервіс Netflix оновив рейтинг найпопулярніших фільмів серед українських користувачів. Цього разу вподобання глядачів виявилися доволі різноманітними.

Якщо ви вагаєтеся, що увімкнути увечері, то зверніть увагу на головні хіти тижня від Netflix, які точно варті вашого часу.

"Унабомбер"

Рейтинг IMDb – 6,2

Фільм заснований на реальних подіях та розкриває історію Теодора Качинського одразу у двох часових лініях. Спочатку сюжет знайомить нас із молодим геніальним студентом Гарварда, який бере участь у жорстоких психологічних експериментах. Ці досліди фатально впливають на психіку юнака і назавжди змінюють його свідомість. Згодом дія переноситься на кілька десятиліть уперед, показуючи масштабне полювання ФБР на терориста.

"Унабомбер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають потужну акторську гру Джейкоба Трембле та Рассела Кроу, а також напружену атмосферу трилера. Водночас кіноексперти критикують стрічку за слабку динаміку, недостатнє розкриття мотивів злочинця та невдале поєднання двох часових ліній, що робить розповідь дещо поверхневою.

"Шепотун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовілий письменник після трагічної втрати дружини намагається налагодити життя разом з маленьким сином у тихому провінційному містечку. Несподівано дитину викрадає невідомий, дії якого моторошно нагадують справи давно ув'язненого маніяка на прізвисько "Шепотун". Заради порятунку сина герой звертається по допомогу до свого відчуженого батька – досвідченого детектива у відставці. Разом вони розкривають похмурі сімейні таємниці та стикаються зі справжнім злом, яке весь цей час чекало поруч.

"Шепотун": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав гарні відгуки за моторошну атмосферу, напружений саундтрек і переконливу гру Роберта Де Ніро та Адама Скотта. Критики зазначають, що стрічка впевнено тримає глядача в напрузі до самого фіналу, хоча часом і спирається на знайомі жанрові кліше трилерів про серійних убивць.

"Найкращі з найкращих" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,0

Після вступу до коледжу дві подруги дитинства приєднуються до місцевої команди з боллівудських танців. Дівчата прагнуть здобути перемогу на національному чемпіонаті США. Однак світ студентських змагань виявляється набагато безжальнішим, ніж вони очікували. На шляху до успіху головним героїням доведеться витримати жорстку конкуренцію та подолати внутрішні конфлікти, щоб зберегти свою дружбу.

"Найкращі з найкращих": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes оглядачі щиро хвалять яскраву боллівудську хореографію, енергійний саундтрек та легкий гумор. Водночас рецензенти часто вказують на надмірну передбачуваність історії, банальні студентські кліше та надто шаблонний щасливий фінал.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Загадкова жінка";

"Новокаїн";

"Навіщо ми одружуємось знову?";

"72 години";

"Шрек";

"Подвійна гра";

"У чужій шкурі".

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа вже опублікувала список найпопулярніших стрічок, які дивилися українці минулого тижня.