10 найпопулярніших серіалів Netflix, які зараз обожнюють українці

Шукаєте, що подивитися ввечері після насиченого дня? Українці вже визначилися зі своїми фаворитами на Netflix і створили контрастний список з напружених детективів та біографічних серіалів.

24 Канал розповідає детальніше про серіали, які зараз очолюють український топ стримінгу Netflix, їхні рейтинги IMDb та оцінки критиків.

"Чудовисько: Історія Ліззі Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

Сюжет серіалу розгортається у 1892 році у місті Фолл-Рівер. Ліззі Борден відчуває себе в пастці через жорстокі порядки вікторіанської родини, тож вбиває свого батька та мачуху сокирою. Хоча в реальному житті суд виправдав жінку, творці серіалу відверто зображують її холоднокровною вбивцею, щоб дослідити психологічні мотиви злочину та суспільне ставлення до жінок-злочинниць.

"Чудовисько: Історія Ліззі Борден": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискуче втілення суперечливого жіночого образу Ліззі Борден. Водночас критикам не сподобалося трактування реальних фактів, через які межа між правдою та вигадкою часом розмивається.

"Остання справа Голмса"

Рейтинг IMDb – 6,2

Іспанський детективний мінісеріал переносить глядачів у 1959 рік на ізольований через сильний шторм острів поблизу Мальорки. Коли в місцевому готелі стається загадкове вбивство, за розслідування береться літній актор, який колись прославився виконанням ролі Шерлока Голмса. Використовуючи дедуктивні методи свого екранного персонажа, він намагається викрити злочинця серед тринадцяти гостей, кожен з яких приховує власні мотиви та може виявитися вбивцею.

"Остання справа Голмса": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять атмосферну локацію ізольованого готелю, елегантну естетику кінця 50-х років та харизматичну гру Хосе Коронадо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність класичних жанрових тропів, повільний темп оповіді та відчутний пріоритет форми над динамікою сюжету.

"Джентльмени", 1-й та 2-й сезони

Рейтинг IMDb – 8,0

У центрі сюжету – хлопець на ім'я Едді. Він успадкував велике майно від свого батька та дізнався, що його нова власність – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Тепер Едді має докласти великих зусиль для розвитку бізнесу, навіть якщо це виходить за межі закону.

"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Лялька";

"Досконала брехня";

"Стернова";

"Таксі для опера";

"Відважна дівчина";

"Мій новий берег".

Також маємо для вас добірку захопливих серіалів, які вийдуть у жовтні 2026 року.